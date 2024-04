Conor McGregor prepara su regreso a la UFC a ritmo de Rocky Balboa

Conor McGregor está de vuelta. El luchador de artes marciales mixtas, una de las mayores leyendas de la UFC, prepara su regreso al octágono en el UFC 303, donde se medirá a Michael Chandler el próximo 29 de junio en un combate esperado como pocos.

El luchador no saltaba a pelear en una velada de la UFC desde 2021, donde cayó derrotado ante Dustin Poirier en un combate donde acabó lesionado. Ahora, con 35 años, McGregor regresa más motivado que nunca dispuesto a demostrar que no ha perdido el toque estos últimos años.

The Notorious ha empezado a calentar su vuelta al octágono con un vídeo en redes sociales donde se exhibe delante de la cámara. El luchador irlandés ha aparecido con el popular tema de Survivor, Eye of the Tiger, un auténtico guiño a Rocky Balboa, la película de Hollywood que se convirtió en una de las más taquilleras sobre temas de boxeo en la historia.

Como si quisiese hacer una comparativa con el personaje interpretado por Sylvester Stallone, McGregor eleva la expectación sobre su vuelta a los combates. Cada vez queda menos para ver a la leyenda de regreso, que volverá más fuerte que nunca dispuesto a demostrar su capacidad de nuevo.