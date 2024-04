Topuria 'se ceba' con Holloway: "Te finalizaré por KO o sumisión..."

Ni una semana ha pasado desde que Holloway firmase uno de los mejores KO de la historia para acto seguido retar a Ilia Topuria que ya tenemos 'batalla de gallos' montada. Como de costumbre, es el hispanogeorgiano quien está alimentando esta rivalidad en redes sociales, algo que ya hizo unos meses atrás con Volkanovski y que resultó en un éxito total a nivel mediático.

Ilia estuvo presente en el UFC 300 de Las Vegas, un super evento que tuvo 3 títulos en juego a lo largo de una cartelera histórica. Uno de ellos era el cinturón del BMF, defendido por Justin Gaethje y deseado por un Max Holloway en un enfrentamiento que se resolvió por la vía más violenta posible. El hawaiano dominó los cuatro rounds y, a falta de 10 segundos para el bocinazo final, mandó a dormir a su rival con un derechazo fulminante para convertirse en el nuevo 'Baddest Motherfucker' de la compañía.

Ilia Topuria, que se encontraba a unos pocos metros de la jaula cuando Holloway le amenazaba a los micrófonos de Joe Rogan, no le tembló el pulso en aceptar el desafío de Max como primera defensa del título del peso pluma, una categoría que reina desde el pasado 17 de febrero en el UFC 298, noche en la que acabó con la hegemonía Alexander Volkanovski en las 145 libras.

Holloway pone en duda a Ilia

El hispanogeorgiano afirmó que no pelearía con Holloway si este no pone en juego su recién conseguido cinturón del 'Baddest Motherfucker', unas declaraciones que no gustaron a 'Blessed': "Esa no es una manera muy BMF de hacer las cosas. Un verdadero 'chico malo' no diría eso, sino que lucharía en cualquier momento ante quien sea y en todos los pesos." afirmó a Jim Rome.

Max Holloway (guantes azules) conecta un directo a Justin Gaethje (guantes rojos) en la UFC 300. / MARK J. REBILAS

Sería un hecho nunca visto en la historia de la UFC en caso que ambos expusieran sus cinturones en un mismo combate: Ilia el del peso pluma y Max el del BMF. El afincado en Alicante siempre ha declarado que ser doble monarca dentro de la compañía es un sueño por cumplir. Él mismo puso a Islam Makhachev, rey del peso ligero, como objetivo principal de futuro para convertirse en el número uno del ranking libra por libra, pero antes tendrá que defender su trono como mínimo en una ocasión.

La última amenaza de Topuria

Tras ver estas palabras de su futuro contrincante, Ilia lanzó este mensaje en redes sociales: "La única duda sobre mí es si te finalizaré con un KO o una sumisión. Acabo de ganar al hombre (Volkanovski) que no tan solo te ganó una y dos veces, sino tres. Ahora solo tienes la única cosa que te mantiene relevante y que te garantizaría una pelea de mucho dinero, el cinturón BMF. Yo no lucho por dinero, sino por el legado." sentenció en 'X'.

"Ganar ese cinturón (BMF) mientras sostengo el del peso pluma me cimentará como el primero en la historia en hacerlo. El primero en noquear a Volk y, lo que pasará en nuestra pelea casi con toda seguridad, el primero en mandarte a dormir. Algo para calmarte es esto: Dios no avergüenza a nadie. Tendrás una derrota digna contra un campeón que será recordado por la eternidad. Yo decido quién, cuándo y dónde. Si no te gustan los términos estoy seguro que Ortega te complacerá" fueron las últimas palabras de Topuria en este mensaje claro y contundente a Holloway.