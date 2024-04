¡Alianza histórica entre la UFC y España a través de WOW!

Acuerdo histórico para las artes marciales mixtas en nuestras fronteras. Tras el 'boom' de Ilia Topuria que ha llevado las MMA a alcanzar horizontes insospechados, llega ahora una alianza clave para que esta disciplina crezca todavía más. WOW (Way Of Warrior), promotora referencia en España, ha anunciado una alianza con UFC para emitir los eventos en directo a través del UFC Fight Pass.

La máxima compañía de artes marciales presidida por Dana White sigue empeñada en derribar todas las fronteras y llegar a la máxima cantidad de audiencia posible. El mercado español lleva en el radar del CEO desde el ascenso de Ilia Topuria a lo más alto, el actual campeón del peso pluma, unas posturas que tendrán su gran colofón en el desembarco de un evento de UFC a España pero al que le precederán unos pasos previos. Este acuerdo es un 'pasito' más.

Un acuerdo sin precedentes en España

"La promotora líder en España de Artes Marciales Mixtas (MMA) WOWfc ha cerrado un pionero acuerdo de retransmisión en streaming con UFC, la principal organización de MMA del mundo, para emitir los eventos en directo a través UFC FIGHT PASS, el servicio de suscripción digital de UFC para deportes de contacto. Esta asociación global llevará los increíbles eventos de WOWfc a una audiencia internacional, aportando una nueva dimensión a la promoción española de las MMA." afirma la promotora española en su comunicado.

Aleksandre Topuria ha pasado por el octágono de WOW / WOW

WOW, siglas de 'The Way of Warrior' o 'El camino del Guerrero', es una promotora que nació poco antes de la pandemia y que se ha colocado rápidamente como la mayor referencia de las MMA en España. Por su jaula ya han pasado nombres como Aleksandre Topuria, hermano de Ilia que debería debutar en la UFC este 2024, y otros como Pepe 'El sabor de la ciudad' Torres o Salah Eddine Hamli, otros dos diamantes de la factoría del Climent Club que aspiran a recibir un día la llamada de Dana White.

Tal y como explica WOW, este acuerdo reportará muchos beneficios para ambas partes. En primer lugar, el acceso global a través del UFC Fight Pass permitirá dar visibilidad a los combates y sus peleadores , un 'escaparate' muy goloso para todos los guerreros que quieran demostrar su talento y habilidad a los amantes de este deporte de alrededor del mundo. Para crear una base sólida de aficionados a las MMA en España, esta alianza supone un trampolín sobresaliente. "Esta colaboración con UFC FIGHT PASS es un paso firme hacia la expansión y el reconocimiento a nivel global" sentencia en su nota de prensa.

La UFC se fija en España

“Me siento muy orgulloso y honrado de asociarme con la UFC, la icónica y legendaria marca que ha inspirado a millones de fans alrededor del mundo, incluyéndome a mí. Este importante acuerdo no solo traerá por primera vez en la historia una promoción española de MMA al UFC FIGHT PASS, sino que también dará una mayor exposición internacional a los luchadores de WOW." afirmó Arturo Guillén, cofundador y Presidente Ejecutivo de WOW.

El Palacio Vistalegre de Madrid, lleno hasta la bandera para el WOW 12 / WOW

Recordemos que WOW batió récords de asistencia en marzo congregando a cerca de 7.000 personas en el Palacio Vistalegre de Madrid, unos 2.000 asistentes más que la última velada en ese mismo pabellón dos meses atrás. La victoria de Pepe Torres ante brasileño Gabriel "The Black Panther" Ramos en el combate estelar fue la guinda del pastel en una tarde que dejó otro momento icónico, el KO en tan solo 16 segundos de Ernesto Schisano al invicto Jan Cvejn con un 'high kick'. "¡Prepárense para una nueva era de emociones en el octágono!” avisa David Balarezo, Cofundador y CEO de WOW.

La empresa estadounidense sabe que el efecto Topuria está cambiando las reglas en nuestro país: "Desde que Ilia Topuria se convirtió en campeón de peso pluma de UFC a principios de este año, hemos visto una explosión de popularidad de las MMA en España. Contar con un héroe local como Ilia nos está ayudando a abrir una nueva base de fans en España y asociarnos con WOWfc es la manera perfecta de mostrar lo mucho que UFC invierte en el crecimiento del deporte a nivel local." afirmó David Shaw, Vicepresidente Ejecutivo Internacional y de Contenidos de UFC