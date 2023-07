Las primeras palabras de Enric Mas tras abandonar el Tour

"Las cosas no salen siempre como queremos", ha escrito el balear en redes sociales Mas sufre la fractura de la escápula derecha y permanece en observación por protocolo hospitalario

Enric Mas sufre la fractura de la escápula derecha, sin desplazamiento, además de abrasiones superficiales en brazos y piernas, según desvelaron las pruebas a las que se sometió el balear tras su caída y retirada en la primera etapa del Tour de Francia.

El balear se ha pronunciado en las redes sociales sobre el incidente: "No ha sido el inicio de Tour que me había imaginado, pero las cosas no salen siempre como queremos", lamentó. "Quiero desear toda la suerte del mundo a mis compañeros en las 20 oportunidades que quedan por delante. ¡Eskerrikasko Bilbo! Sois una afición de 10 y es un lujo poder disfrutar de vuestras carreteras año tras año. Nos vemos muy pronto", ha escrito en redes sociales.

No ha sido el inicio de @LeTour que me había imaginado, pero las cosas no salen siempre como queremos 🥲



Quiero desear toda la suerte del mundo a mis compañeros en las 20 oportunidades que quedan por delante 💙 @movistar_team



¡Eskerrikasko Bilbo! 🙌🏼 Sois una afición de 10 y es… pic.twitter.com/tNDB0SjdCa — Enric Mas Nicolau (@EnricMasNicolau) 1 de julio de 2023

Según informa el equipo, Mas permanecerá en observación por protocolo hospitalario para el seguimiento de la evolución de la fractura durante las próximas horas.

El Movistar expresó su agradecimiento por la atención recibida desde los servicios sanitarios del Tour y el Hospital Universitario de Cruces de Bilbao.

Enric Mas sufrió la caída en el descenso del Vivero, a una 22 kilómetros de la línea de meta. En el mismo percance se vio involucrado el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), quien a pesar de llegar a meta con un retraso de 15 minutos no tomará mañana la salida en la segunda etapa entre Vitoria Gasteiz y San Sebastián.