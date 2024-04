Rusia acusa de "agentes extranjeros" a sus tenistas

El Comité Olímpico de Rusia fue muy crítico con los tenistas de su país, catalogándolos de "agentes extranjeros", por su voluntad de jugar en los Juegos Olímpicos de París y vivir la mayor parte del tiempo en el extranjero. En cambio, la Federación de Tenis del mismo país (FTR) ha salido en defensa de los jugadores.

"Llamarlos agentes extranjeros es una tontería. El deportista cumple con el trabajo al que dedicó toda una vida y nunca ha traicionado al país. Es una soberana estupidez", afirmó Shamil Tarpischev, presidente de la FTR. Además, Tarpischev invitó a conservar la unidad del deporte ruso y no ponerla en peligro con declaraciones fuera de lugar.

Unas declaraciones que realizó Stanislav Pozdniakov, presidente del Comité Olímpico de Rusia. "Desde mi punto de vista, es más correcto llamarlos equipo de agentes extranjeros para el que no habrá ninguna dificultad para representarse a sí mismo en los Juegos Olímpicos".

Tarpischev recordó que ningún tenista ha renunciado a la nacionalidad rusa y que las condiciones para el tenis olímpico en París 2024 son las mismas que en Tokio 2020, donde cabe recordar que los rusos lograron oro y plata en dobles mixtos y plata en individual masculino.

"Las condiciones no han mejorado ni empeorado. No entiendo la cuestión. Nuestra actividad la realizamos en el marco de lo que existe desde hace mucho tiempo. Y con nuestras victorias contribuimos a la gloria de la nación", señaló. Incluso alabó a la ATP y la WTA por mantener "la política al margen del deporte".

El ministro de Deportes ruso también se pronunció la semana pasada siguiendo la línea de Tarpischev. "Somos una familia deportiva unida y en este difícil momento es necesario estar unidos y respetar a aquellos que se han ganado con su trabajo el derecho a participar en los Juegos", comentó.

Silencio por parte de los tenistas

Los tenistas rusos no se han pronunciado al respecto de una polémica que parece que no va a ir muy lejos. Desde que empezó la guerra, la mayoría de los jugadores del país han guardado silencio, intentando no mojarse en el asunto. De este modo alejan la política del deporte.