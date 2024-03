Los posibles abanderados de España para París 2024

El piragüista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte desfilaron en la ceremonia inaugural de Tokio 2020 como abanderados españoles. Se unían así a otras leyendas del deporte nacional como Rafa Nadal, Pau Gasol o Isabel Fernández. En París 2024, otros dos deportistas encabezarán a la delegación en un gala que recorrerá las orillas del Sena.

La asamblea del Comité Olímpico Español que se celebrará el próximo 10 de junio servirá para definir a los elegidos que, según el formato de Tokio, serán un hombre y una mujer. Y parece que los mejor posicionados son los piragüistas Maialen Chorraut y Marcus Cooper, según adelantó 'Relevo'.

Una decisión que podría variar debido a los compromisos deportivos de los elegidos, según apunta dicho medio. La ceremonia está prevista para el día 26 de julio a partir de las 19.30 horas y el desfile de países, como es habitual tendrá lugar en el tramo final de la fiesta. El problema es que Chorraut debuta al día siguiente, el domingo 27 de julio a partir de las 15.00 horas en la prueba del K1 Slalom de aguas bravas. De clasificarse para la final, volvería a competir tan solo un día después, el 28 de julio, en la lucha por las medallas.

Chorraut, durante los Juegos de París / EFE

Habitualmente, muchos deportistas optan por perderse la gala inaugural si sus competiciones tienen lugar en las horas siguientes y también si sus pruebas se celebran en localidades alejadas a la que acoge el evento. La prueba de descenso se celebra en estadio náutico de Vaires-Sur-Marne, en las afueras de París.

En el caso de Cooper, su debut no tendrá lugar hasta el 6 de agosto y el mallorquín de origen británico ya ha afirmado en varias ocasiones su deseo de ser abanderado. "A veces, dejo volar la imaginación y me veo portando la bandera, pero estoy igual de ilusionado y humilde en este aspecto, y hasta que no se confirme oficialmente no cantaré victoria. Para mí significaría, bueno, es difícil de expresar con las palabras que tenemos en la RAE. 'Wow', me faltarían palabras para ello", dijo en una entrevista a Europa Press a principios de febrero.

En información de 'Relevo' el COE contactará con ambos deportistas antes de hacer la propuesta en la Asamblea. En caso de que Maialen declinara la propuesta, el otro nombre que hay sobre la mesa es el de Carolina Marín, campeona olímpica en Río de Janeiro.

Palmarés de leyenda

La piragüista de San Sebastián cuenta en su palmarés con tres medallas olímpicas: el bronce en Londres 2012, el oro en Río 2016 y la plata en Tokio 2020. Además, atesora tres preseas mundiales, dos platas y un bronce. A sus 41 años, la de París podría ser su última cita olímpica. Marcus Cooper, por su parte, sabe también lo que es subir a escalón más alto del podio en unos Juegos Olímpicos tras su victoria en el K1 1000 de los Juegos de Río. En Tokio formó parte del K4 que conquistó la plata en la prueba de 500 metros.

