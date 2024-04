Alcaraz sigue sin entrenar a dos días de su debut

Tras la renuncia de Nadal a participar en Montecarlo debido a unas molestias en el abdominal, las malas noticias no cesan para el tenis español. Ahora es Carlos Alcaraz el que tiene problemas, concretamente en el antebrazo derecho y que le han impedido entrenar al máximo a dos días de su debut en el Masters 1000 monegasco.

Las dudas llegan antes de un momento crucial de la temporada, donde el murciano defiende una gran cantidad de puntos en los próximos torneos excepto en Montecarlo, el único Masters 1000 de tierra batida en el que puede sumar para acercarse a Sinner y Djokovic.

Todo apunta a que el español no se bajará del torneo y debutará este miércoles contra Felix Auger-Aliassime. La gran incógnita es si podrá rendir al nivel deseado y dejará atrás las molestias en los próximos días. En los vídeos previos a su debut, Alcaraz parece no entrenar con mucha intensidad y ha lucido un aparatoso vendaje en el antebrazo.

Aun así, en la rueda de prensa del pasado sábado, el número tres del mundo no hizo referencia a ningún problema. "He tenido algo de descanso después de Miami y ya empecé a entrenarme en tierra. Soy un jugador que se adapta muy bien a la superficie, no me lleva mucho jugar a mi mejor nivel sobre una superficie. Los entrenamientos en tierra han sido muy buenos", comentaba 'Charly'.

Alcaraz llega en buena forma

El español llega a Montecarlo después de haber realizado un gran papel en los dos Masters 1000 estadounidenses, donde levantó el título en Indian Wells y cayó en cuartos de final de Miami contra un inspiradísimo Grigor Dimitrov. Ahora le toca igualar o mejorar la espectacular gira de tierra batida que realizó el año pasado.

El debut de Alcaraz en segunda ronda dará pistas del nivel físico en el que se encuentra. De momento, el español no está utilizando prácticamente su golpe de derecha en los entrenamientos, apenas realizando golpes cortados. Con el revés sí que se le vio mucho más cómodo.