Duro camino para Alcaraz en Montecarlo

Ya es oficial el camino de Carlos Alcaraz para el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista español ha caído en el mismo lado del cuadro que Novak Djokovic y, por tanto, se enfrentaría al serbio en una hipotética semifinal, si logra vencer a varios rivales duros en las rondas anteriores.

El número tres del mundo debutará el próximo martes o miércoles contra Felix Auger Aliassime o un rival de la 'qualy'. Alcaraz ya se enfrentó al canadiense hace apenas un mes, al que logró derrotar contundentemente 2-6 y 3-6. A pesar del resultado, Aliassime no es un contrincante nada fácil para un debut.

En tercera ronda, Ugo Humbert sería el rival más posible para el español. Un jugador de gran calidad, aunque su mejor superficie sea la dura y no la tierra batida, como es el caso de muchos tenistas que destacan por un saque potente y juego rápido. Otro hueso duro de roer, aunque 'Charly' no debería tener problemas para seguir en el torneo.

Los problemas reales llegan a partir de cuartos de final, donde esperaría Casper Ruud o Hubert Hurkacz. El noruego es uno de los jugadores más peligrosos en tierra batida, su superficie preferida, y no lo pondría nada fácil. Hurkacz también sería un contrincante de alto nivel, aunque algo menos dañino en polvo de ladrillo que en pista dura.

El plato fuerte es en semifinales, donde podría suceder un enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic. Un partido con mucho morbo y una posible 'revancha' del español tras su último choque en arcilla, concretamente en Roland Garros, donde el murciano sufrió calambres y no pudo competir en los últimos dos sets.

¿Sinner en la gran final?

La final tendría muchos frentes abiertos, pero el favorito a dominar el otro lado del cuadro es Jannik Sinner. El italiano, aun así, no ha demostrado su poderío todavía en tierra batida y es una de las mayores incógnitas en este torneo. La opción de Daniil Medvedev o Alexander Zverev no se puede descartar tampoco, sobre todo la de este último.

Alcaraz disfruta de los últimos días de descanso antes de embarcarse en el reto de Montecarlo, que fácil no va a ser. Un torneo al que no acudirá Rafa Nadal, después de hacer oficial que su cuerpo no le permite competir y entrenará para volver al circuito en un futuro inmediato.