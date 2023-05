Roddick sale en defensa de Nadal

"Rafa Nadal se enfrenta a una humillante caída en el ranking después de Roland Garros", rezaba un titular aparecido recientemente "Menudo titular tan estúpido... Rafa nunca tendrá una humillación asociada con su vida. Este chico lo hace todo bien. Este titular es una tontería", escribió el estadounidense

El extenista estadounidense Andy Roddick ha salido en defensa de Rafael Nadal, indignado por algunos comentarios surgidos que menospreciaban al tenista balear como consecuencia de su caída en el ranking.

Y es que la ausencia de Rafa Nadal en varios de los últimos torneos de tierra batida como consecuencia de la lesión en el psoas iliaco que se produjo en el pasado Open de Australia ha provocado que el balear haya salido por primera vez del Top-10 del ranking el pasado mes de marzo después de haber estado entre los diez mejores de forma ininterrumpida durante 18 años ha propiciado que algunos medios apunten a que el tenista español aún podría caer más en la clasificación tras la disputa de Roland Garros, donde el balear defiende 2.000 puntos como campeón en 2022.

