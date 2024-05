¿Quién es Mateu Morey? El ex del Barça que sueña con arruinarle la Champions al Madrid

Mateu Morey es uno de esos futbolistas que, por desgracia, ha sufrido el 'infierno' de no poder hacer regularmente lo que más le gusta: jugar al fútbol. Sin embargo, la vida siempre da oportunidades para volver a sonreír. Tras tres años de constante lucha contra las lesiones, el lateral derecho está a un partido de besar la gloria como futbolista. Para ello, su Borussia Dortmund tiene que conquistar la Champions League en Wembley ante el Real Madrid.

Mateu Morey dejó su Mallorca natal a los 15 años para irse al Barça. Allí creció como futbolista, ganando la Youth League en 2018 con futbolistas como Óscar Mingueza, Abel Ruiz, Juan Miranda o Riqui Puig, entre otros. También fue campeón de Europa y subcampeón del mundo Sub-17 con la Selección.

Mateu Morey, durante su etapa en La Masia / SPORT

El verano de 2019, tomó la decisión de dejar La Masia para fichar por el Borussia Dortmund como agente libre. Debutó con el primer equipo en 2020, pero las lesiones se han empeñado en apartarlo de los terrenos de juego.

LAS LESIONES, UN CALVARIO QUE LLEGA A SU FIN

Durante mucho tiempo, el defensa balear tuvo que cambiar los estadios por los quirófanos y los entrenamientos por sesiones de rehabilitación. Primero, una rotura de los ligamentos de su rodilla derecha, en 2021, le hizo poner el freno a una proyección estelar. Después, una rotura en el menisco lateral de la rodilla izquierda, en 2022, volvió a destrozar todas sus ilusiones. Sin embargo, poco a poco está volviendo a sentirse futbolista.

El paso de Mateu Morey por el Borussia Dortmund ha estado muy marcado por las lesiones / EFE

El pasado 4 de mayo, en la victoria por 5-1 ante el Augsburgo, jugó su primer partido como titular con el Borussia Dortmund, jugando por primera vez en el Signal Iduna Park, experiencia que no pudo vivir por la pandemia. "Después de tres años jugué mi primer partido de titular. También el primero que jugué ante la afición, porque con la pandemia no pude hacerlo. Así que mejor imposible. Ahora solo falta acabar de la mejor forma posible la Liga y culminarlo el 1 de junio en la final de la Champions", declaró al ser entrevistado por Movistar.

A LA FINAL DE LA CHAMPIONS

Tras eliminar al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions, no pudo ocultar su felicidad. "Estoy muy contento, es algo que no se puede explicar con palabras, es un sentimiento increíble. El equipo ha hecho una temporada espectacular en la Champions League y somos merecidos finalistas", explicó. El pasado 11 de mayo volvió a sumar minutos con el cuadro de Westfalia, 45' en la derrota ante el Mainz (3-0), duelo en el que Terzic volvió a darle espacio en el once inIcial.

SE IRÁ DEL DORTMUND A FINAL DE TEMPORADA

Sebastien Khiel, director deportivo de los 'borussers', hizo publico hace unas semanas que no renovarán su contrato, que termina el próximo 30 de junio. Tampoco el de Marius Wolf, otro de los laterales derechos de la plantillas. Sin embargo, a sus 23 años, tiene toda la carrera por delante.

Mateu Morey, durante una acción del duelo de Bundesliga contra el Ausgburgo / EFE

Su calvario con las lesiones parece haber llegado a su fin, de una vez por todas. Sin duda, tendrá muchos sitios donde continuar su carrera como futbolista y demostrar su potencial en el lateral derecho. Aunque, primero, quiere cerrar su agridulce etapa en Alemania con el sueño de cualquier culé: negarle una Champions al Madrid. ¿Se irá de Dortmund con una Champions en su palmarés?