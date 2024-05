Montse Tomé: "Dinamarca es un equipo muy completo, pero tenemos un plan"

La selección española disputa un doble enfrentamiento ante Dinamarca, correspondiente a la tercera y cuarta jornadas del grupo A2 de la fase de clasificación para la Eurocopa Femenina de Suiza 2025. El primero de ellos, este viernes a domicilio, en Velje, a partir de las 19:00 horas; mientras que el segundo se disputará en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el martes 4 de junio a partir de las 21:30 horas.

Montse Tomé compareció en rueda de prensa para valorar el encuentro frente al combinado danés. "Dinamarca es un equipo intenso, que varía su estructura en defensa y en ataque. Hemos analizado bien sus partidos, los últimos dos son con victoria. En la Nations compitió a buen nivel. Conocemos bien a la selección, Harder es una jugadora diferente. Es un combinado muy completo, pero tenemos un plan previsto. En mi cabeza está ver cómo puedo sacar el máximo rendimiento de nuestras futbolistas. Nuestro foco está en Dinamarca y allí es donde tenemos que llevar a las jugadoras", explicó.

Estos dos partidos cierran un calendario extremadamente apretado en el que, las futbolistas del FC Barcelona, no habrán tenido ni una semana de descanso desde la final de la Women's Champions League frente al Olympique de Lyon. "Espero que todas lleguen bien al final de la temporada. Hemos gestionado este momento gestionando las cargas. Tenemos 24 futbolistas y todas estarán al 100%", argumentó.

Entre ellas, Olga Carmona y Ona Batlle han causado baja de última hora y sus puestos han sido ocupados por Leila Ouahabi y Nerea Nevado. Preguntada por la exblaugrana y actual futbolista del Manchester City, una de 'las 15' que se negaron a ir convocadas con la selección española, Tomé apuntó que "en el 'staff' lo teníamos claro, Leila está aquí por méritos deportivos".

Laia Codina 'ficha' a Mariona

Minutos antes de que compareciese la seleccionadora nacional, compareció Laia Codina. La exblaugrana, ahora en las filas del Arsenal, fue preguntada por la más que probable incorporación de Mariona Caldentey al conjunto 'gunner'. "Si pudiera elegir, me llevaría a la mitad de las jugadoras de la selección española; si fuera por mí, ficharía a Mariona", aseguró.

¿Qué ha cambiado en España desde la última vez que se midió a Dinamarca? Codina lo tiene claro: "Si hemos cambiado, ha sido porque no éramos campeonas del mundo y ahora sí, igual que con la Nations League. Ahora sabemos que podemos creer. Nos falta clasificarnos para un Europeo. Presionamos, todavía, más arriba. Las jugadoras somos las mismas y también con la misma ambición".

La de Campllong también consideró que "no son las mejores fechas", pero "no hay ninguna excusa cuando se trata de competir". También añadió que a ella le "gusta esa presión añadida, la disfruto. Esa etiqueta de favoritas, me lo tomo como un reto".