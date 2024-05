El problema de actitud del Barça de basket

En la vida, la gran mayoría de veces no es el qué, sino el cómo. El Barça arrancó las semifinales del playoff de la Liga Endesa ante el Real Madrid, con el Wizink Center como escenario, con un tropiezo que puede entrar dentro de la lógica, y de lo visto por los dos equipos durante esta temporada, pero con un +19 (97-78) para los de Chus Mateo duro de encajar para el cuadro azulgrana, que no sale reforzado de ese primer asalto de 'semis'.

Lo bueno para Roger Grimau y sus jugadores es que el calendario no da tregua, y que este viernes, Madrid y Barça se vuelven a ver las caras. Pese a las malas sensaciones del primer clásico, el marcador 'solo' muestra un 1-0 favorable al conjunto madridista, y los azulgranas deben reaccionar para conseguir una victoria que empate la serie, en ese sueño por tratar de revalidar la Liga Endesa levantada la pasada campaña, en una hipotética final.

Pese a contar con prácticamente una semana de descanso, el Barça no salió al Palacio de los Deportes con la actitud que correspondía. Una conclusión que sale de la boca de uno de los protagonistas, un Joel Parra que no dudó en afirmar que la puesta en escena no había sido la que requería el escenario.

Las palabras de Joel Parra

"Jugar un clásico con la mentalidad y la actitud con la que hemos salido a pista, no es la correcta. Tenemos que mirarnos a nosotros e intentar hacer cada uno una reflexión para intentar sacar lo mejor de cada uno por el bien del equipo. Al final, es un punto, vamos 1-0, y el viernes tenemos otra oportunidad. Esto solo lo podemos cambiar los que estamos aquí dentro del vestuario", comentó el jugador en zona mixta.

El diagnóstico de Ricky Rubio

"Los últimos cinco minutos del segundo cuarto, que nos hemos acercado, hemos demostrado que les podemos ganar, y haciendo un poco en el tercero, también nos hemos metido en partido. Venir aquí a Madrid y jugar solo 10 minutos contra ellos regular/buenos no es suficiente", explicó Parra, en una línea parecida a lo que expresó Ricky Rubio al acabar el partido: "Nos ha pasado algo parecido a lo vivido ante Olympiacos. Es una serie a cinco partidos y sabemos que puede ser larga, pero si no espabilamos, será corta. Hay que ver en lo que hemos fallado, sobre todo, diría la actitud. Somos capaces de ganar, pero necesitamos tener todos una actitud ganadora, y en el primer partido no ha sido así".

Ricky Rubio, ante Vincent Poirier en el primer clásico de 'semis' / EFE

El Madrid sigue con hambre

Las palabras de los protagonistas chocan, en el sentido de reconocer que el equipo apenas compitió unos minutos ante todo un Real Madrid, que tiene hambre de títulos tras no haber conseguido ganar la Euroliga, y que quiere cerrar la campaña con tres trofeos en las vitrinas, tras la Supercopa y la Copa del Rey. Parece que estos dos últimos títulos los haya logrado el equipo azulgrana, pero la realidad es diametralmente opuesta.

Grimau, superado en el primer cuarto

Roger Grimau no supo dar con la tecla en el planteamiento inicial del partido. Junto al problema de actitud 'denunciado' por los propios jugadores, el entrenador azulgrana no fue capaz de encontrar oposición a Facundo Campazzo y Edy Tavares. El base argentino firmó siete puntos y tres asistencias en los primeros 10 minutos, mientras que el interior caboverdiano aportó otros ocho tantos y cinco rebotes. Ese -10 con el que se marchó el conjunto azulgrana tras el primer acto (24-14) no auguraba cosas buenas.

Erráticos en el triple

El tema de actitud estuvo ahí, pero el Barça volvió a vivir una noche negra en el triple. Cuatro aciertos en 22 intentos, un 18% de acierto desde el 6,75 imperdonable para unas semifinales de Liga Endesa. Álex Abrines firmó un irreconocible 0/6, Jabari parker erró los tres triples que intentó, al igual que Nico Laprovittola.

Willy Hernangómez y Edy Tavares, en el clásico / EFE

Los aspectos a mejorar

Para el segundo partido, más allá de la solidez en el juego, elevar un nivel defensivo que no permita al Madrid volverse a acercar a los 100 puntos, y a mejorar los porcentajes, el Barça debe dar un golpe sobre la mesa en cuanto a actitud y a mentalidad. El equipo debe demostrar a la afición y a sí mismos, que lo del miércoles fue un accidente, y que son capaces de imponerse en el clásico. Ya lo han hecho en dos ocasiones este curso.

"Está en nuestras manos el querer luchar hasta el final y competir esta serie, o marcharnos de vacaciones en breve", comentó el capitán azulgrana tras el primer partido. La teoría está más que aprendida, pero urge ponerla en práctica.