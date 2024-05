Lenglet tiene dos ofertas de Arabia para salir del Barça

Clement Lenglet es una de las patatas calientes que tiene que solventar el Barça en este mercado de verano. El futbolista regresa de su cesión al Aston Villa y no entra en los planes de Hansi Flick para el nuevo proyecto deportivo por lo que se le buscará salida ante el overbooking que hay en la posición de central. El club blaugrana maneja ya dos propuestas de Arabia Saudí por el futbolista galo y quiere un desenlace rápido, pero Lenglet sigue priorizando seguir en Europa y el culebrón puede alargarse.

La idea del Barça es finiquitar ya la situación contractual de Lenglet tras dos cesiones consecutivas. El jugador renovó contrato hasta el 2026 incluyendo las cantidades que difirió de su salario a causa de la pandemia por lo que tiene uno de los salarios más altos de la plantilla blaugrana. Es por ello que el Barça no quiere entrar en otro préstamo pagando una parte de la ficha y cree que la mejor opción es la de Arabia dónde, incluso, se podría generar un traspaso interesante.

La postura de Lenglet es distinta y desea esperar a una cesión en el mercado europeo. Maneja el interés de algunos equipos de la Premier League, pero no pagarían el salario completo por lo que la operación no es demasiado interesante para el Barça. El Sevilla también se interesó en su momento y habrá que ver cual es el desenlace de toda esta situación. El Barça, incluso, estaría dispuesto a darle la carta de libertad si se ahorra los dos años de salario que le quedan.

En el verano pasado, Lenglet ya tuvo una oferta en firme del Al Nasr de Arabia Saudí y no quiso ni negociar a pesar de que se le presionó para que aceptara. El futbolista priorizaba seguir en el Tottenham pero no hubo acuerdo y, finalmente, acabó cedido al Aston Villa aunque no ha podido tener regularidad durante la temporada y ha sido suplente.