El próximo reto de Alcaraz: mantener el número uno hasta el US Open

El murciano no descansa y esta semana jugará la Copa Hopman. El objetivo después: llegar en lo alto al último ‘major’ Sin jugar en Hamburgo y Umag, Carlitos perderá puntos pero llegará como primer favorito a los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati

Carlos Alcaraz ya tiene en mente su siguiente reto. Apenas horas después de conquistar Wimbledon tumbando a Novak Djokovic en la final, el duelo con el serbio ‘continúa’. La corona inglesa también decidía el número uno, al que el palmareño logró agarrarse con un triunfo épico que queda ya para los anales de la historia. Pero el calendario aprieta y hay poco tiempo para disfrutar. Ahora toca la Copa Hopman aunque el US Open ya se atisba en el horizonte.

Sin tiempo para descansar ni para adaptarse de nuevo a la tierra batida, Carlitos defenderá junto con Rebeka Masarova los colores de España en la 32ª edición de la Copa Hopman, que vuelve a la escena tras tres años sin jugarse. El torneo mixto entre países es del 19 al 23 de julio y se disputa en Niza sobre polvo de ladrillo. España debutará el viernes contra Bélgica y jugará el sábado ante Croacia.

Será un paréntesis en esta superficie, ya que la siguiente meta del español es Estados Unidos. Después de ganar Wimbledon, Alcaraz ve reforzado su liderato en el ranking de la ATP sobre Djokovic y asciende hasta los 9.675 puntos, 880 más que ‘Nole’. Sin embargo, esta ventaja se reducirá.

Perderá puntos

Alcaraz, a diferencia de antaño, no jugará el ATP500 de Hamburgo ni el ATP250 de Umag, torneos en los que fue finalista en 2022. Eso le hará no poder defender los 300 puntos que logró en Alemania y los 150 en Croacia, por lo que su renta sobre el serbo se reducirá hasta los 430. En ese contexto el Masters 1000 de Canadá, del 7 al 13 de agosto en Toronto, y el Masters 1000 de Cincinnati, del 14 al 20 de agosto, serán clave para decidir si llega como número uno al US Open, que da inicio el 28 de agosto y acaba el 10 de septiembre.

Pase lo que pase ‘Charly’ será primer favorito en los dos Masters 1000, que se disputan sobre pista dura. En Canadá sólo defiende 10 puntos tras caer en 2022 en segunda ronda mientras que en Cincinnati lo hizo en cuartos (180). El problema es que Djokovic, ausente por no estar vacunado, no defenderá nada. Con el reto de luego tratar de revalidar el título en Flushing Meadows, el español deberá bordar los próximos dos meses si aspira a terminar el año como número uno.