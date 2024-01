Nadal, tocado: "Es en un sitio similar al del año pasado"

Rafa Nadal se ha quedado a las puertas de volver a una semifinal de un torneo tras perder contra Thomson en los cuartos de final de Brisbane (7-5, 6-7, 3-6). El tenista manacorí acabó tocado durante la tercera manga del encuentro, unas molestias que han encendido todas las alarmas por una posible lesión.

Las dolencias físicas empezaron a principios del tercer set, cuando Nadal notó ciertas molestas en la misma zona en la que se lesionó de gravedad el año pasado. El tenista manacorí tuvo que pedir asistencia médica para continuar con el partido, aunque las caras de preocupación de su staff parecían prever lo peor...

El español ha querido calmar las aguas tras el partido: “El problema es similar al del año pasado, pero no es lo mismo. Si ese hubiera sido el caso, lo habría sentido inmediatamente. El año pasado fue el tendón y siento más dolor en el músculo. Ahora mismo, mi músculo está muy cansado. Tendré que ver cómo me despierto mañana, espero poder entrenar la semana que viene en Melbourne. El problema es que en una zona similar y hace que te preocupes un poco más de lo habitual".

Con vistas al futuro, el balear se muestra optimista: "Es verdad que he jugado bien dos partidos, pero no tenéis toda la información de la que yo dispongo. Muchas cosas le pueden pasar a mi cuerpo tras un año sin competir. Espero que sólo se me haya cargado el músculo de esa zona".

A pesar de la derrota, las sensaciones para el tenista balear volvieron a ser inmejorables. Nadal se había marcado el objetivo de volver a competir al más alto nivel, aunque resulta imposible no mirar con cierto optimismo las próximas citas en el calendario si el físico aguanta.