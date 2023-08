Federer: "Mi carrera acabó de forma perfecta"

El extenista helvético puso punto final a su trayectoria hace un año con una emotiva Copa Laver

El pasado mes de septiembre de 2022, Roger Federer puso fin a su carrera con una intensa y emocionante despedida en la Laver Cup, torneo de su propia creación, rodeado de grandes amigos y rivales como Rafa Nadal o Novak Djokovic.

Un año después, con motivo de la presentación de la nueva colección que ha creado para la marca Uniqlo, de la que es embajador, el suizo repasó su adiós a las pista y su nueva vida.“Al final me sentí aliviado y feliz de retirarme. Terminó de la manera más perfecta en la Laver Cup”, explicó a ‘The New Tork Times’ el extenista. “Estaba rodeado de mis mayores rivales y mi familia y amigos estaban allí. Para mí fue como vale, estoy bien ahora. Ya no necesito perseguir ese deseo”, añadió.

No fue fácil la decisión de dejarlo. “Siempre siento que he llegado a un punto alto y luego sigue adelante. La vida sin el juego, la vida sin los fans y la vida sin el calendario que ha dominado mi vida durante 25 años definitivamente ha sido algo que no sabía cómo tomaría”, explicó y confesó que “durante mucho tiempo traté de regresar y darle una oportunidad más y dejar el juego de manera saludable, pero no fue factible”.

Respecto a su nueva vida explicó que “empecé a hacer más viajes que son divertidos con la familia. Llevé a mis hijos a Lesotho para el viaje de mi fundación a África, fuimos a la Met Gala y viajamos en el Orient Express con mis padres. Son cosas que simplemente no eran factibles cuando jugaba porque me quitaban demasiado tiempo de juego. Así que me salen diferentes tipos de fotos, y es bueno darse cuenta de que la gente todavía está feliz de verme”.