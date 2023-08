Djokovic todavía está "triste" por la final perdida ante Alcaraz en Wimbledon

Goran Ivanisevic, técnico del serbio, señaló que "todavía estoy un poco triste tras la derrota, pero ha sido más duro para Novak porque él estuvo en la pista" El que fuera legendario jugador croata se deshizo en elogios una vez más hacia Carlos Alcaraz, verdugo de Nole en Londres

La ya mítica final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sigue trayendo cola varias semanas después de disputarse. Un partido a cinco sets con triunfo del murciano que sigue acaparando la atención del mundo de la raqueta.

Y uno de los implicados en primera persona fue Goran Ivanisevic, actual entrenador de 'Nole', quien reveló en declaraciones al canal Dnevnik Nova TV que "todavía estoy un poco triste por el desenlace del encuentro, pero ha sido todavía más duro para Novak porque él estuvo en la pista".

El que fuera gran jugador croata se deshizo en elogios nuevamente hacia Carlos Alcaraz, resaltando que el joven talento de El Palmar es "una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak".

Sobre la diferencia de edad entre Carlitos y su pupilo, nada menos que 16 años, el preparador del serbio señaló que "ahora todo el mundo está esperando una nueva rivalidad entre Alcaraz y Novak, pese a que la diferencia de edad es grande. Eso sí, considero que todavía jugarán muchas finales juntos… Tenemos una interesante era del tenis por delante".

Goran Ivanisevic insistió en su análisis de la figura de Carlos Alcaraz, al que comparó con el 'big three' del tenis en las últimas dos décadas: "Es una mezcla de los tres y tiene un increíble futuro por delante".

En la misma línea que su entrenador, Novak Djokovic dijo sobre Alcaraz después de la derrota sufrida en la hierba londinense que "su juego consiste en una mezcla adecuada de ciertos elementos clásicos de Roger, de Rafa y también míos. Tiene lo mejor de los tres mundos".

"Carlos tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para un tenista de sólo veinte años de edad, es algo impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años de carrera. Tiene reveses deslizándose y algunas otras similitudes con mis golpes. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo", explicó el serbio.

Novak Djokovic también fue cuestionado por una posible rivalidad futura con Carlos Alcaraz, indicando que el murciano "va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré en activo. Sólo hemos jugado tres partidos por ahora, tres partidos muy competidos. Espero que juguemos en el US Open, ¿por qué no? Sería bueno para el deporte, que el uno y el dos del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No puede haber nada mejor para el tenis".