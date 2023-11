El enfado de Alcaraz con la pista de Turín

"No sé por qué han puesto la más rápida del año", se quejó el murciano El tenista español no quiso escudarse de la derrota por la pista: "Me ha faltado consistencia, he tirado tres o cuatro puntos fuera a la primera"

Carlos Alcaraz perdió su primer partido en las ATP Finals de Turín el pasado lunes frente al alemán Alexander Zverev. El murciano, que tenía muchas esperanzas de debutar con triunfo, manifestó no entender por qué la organización había elegido una pista rapidísima, la más veloz de todo el circuito.

El número dos del ranking mundial mostró su extrañeza en rueda de prensa tras su derrota por 6-7 (3-7), 6-3 y 6-4 con Zverev: "Esta superficie es la más rápida del año y no sé por qué ponen este tipo de superficie al final de la temporada porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura han sido en pistas más lentas. Aquí en el Masters han puesto una de las pistas más rápidas. No sé por qué. No voy a decir que tengan que hacer el torneo outdoor o indoor, pero no entiendo lo rápida que han puesto la pista. No hemos jugado en una pista tan rápida en todo el año".

Con todo, Alcaraz dejó claro que no había perdido por la pista: "Aunque la pista sea súper, superrápida, creo me ha faltado la consistencia. Entre el final del segundo set y principios del tercero, ha habido un momento en el que he tirado tres o cuatro puntos fuera a la primera. Eso no puede ocurrir. Cada uno tiene su estilo. Yo me fijo en Novak y Novak nunca te regala la primera. Es algo que tengo que mejorar. Hoy me ha faltado bastante la consistencia".

Durante este año hubo quejas en el circuito por la lentitud de las pistas duras siendo Daniil Medvedev uno de los más críticos con este asunto. Pero en las ATP Finals todo es diferente, como dijo Zverev: "Aquí en Turín siempre es muy rápido. La altitud quizás juegue un factor, pero en términos generales las condiciones aquí son rapidísimas".