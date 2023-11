Máxima preocupación con Carlos Alcaraz: las ATP Finals en el aire por este motivo

El murciano sufre una fascitis plantar en el pie izquierdo, que le provoca dolor y le condiciona en su juego El tenista recibe un tratamiento de masajes en la zona dolorida, estiramientos y aplicación de hielo para bajar la inflamación, así como el máximo descanso posible

Las ATP Finals son la esperanza de Carlos Alcaraz para enderezar el rumbo y terminar el año de la mejor manera posible después de unos meses en los que el tenista murciano no ha estado a su mejor nivel. Pero el tenista español puede que no esté en las mejores condiciones para afrontar el torneo, ya que según informa La Vanguardia, el murciano sufre una lesión en su pie izquierdo que le puede limitar en las ATP Finals, último torneo del año. Apuestas tenis.

Alcaraz ha visto mermada su capacidad física por una serie de molestias, algo que confirmó él mismo hace dos semanas a su llegada a París. Y aunque durante el Media Day en Turín confesó llegar mejor preparado de lo que pensaba, arrastra una lesión en el pie que le hace llegar al límite.

La Vanguardia ha confirmado que Alcaraz sufre una fascitis plantar en el pie izquierdo, que le provoca dolor y le condiciona en su juego. Esta lesión provoca un dolor intenso en la fascia del pie y se extiende por toda la parte inferior, desde el talón hasta los dedos de los pies, aunque se centra sobre todo en el talón y en el arco interno.

La fascia cumple una función muy importante, pues es la responsable junto a otras estructuras del pie de mantener el arco plantar, absorber y devolver la energía que se produce al caminar y amortiguar el impacto que se produce cuando el pie choca contra el suelo para proteger los metatarsianos. Para un tenista como él, la lesión limita por completo la actividad física.

Juanjo Moreno, su fisio, lleva trabajando en las últimas semanas para que Alcaraz llegue lo mejor preparado a este último torneo del año. El tenista viene recibiendo un tratamiento de masajes en la zona dolorida, estiramientos y aplicación de hielo para bajar la inflamación, así como el máximo descanso posible. Alcaraz espera que la fascitis no le impida completar el torneo lo mejor posible. El tenista ha podido entrenar estos días y es que las molestias no son tan importantes como para evitar que pueda ni siquiera jugar. Este tipo de lesión no tiene un tiempo estimado de recuperación, ya que depende un poco de la evolución y la respuesta del pie al tratamiento. Puede durar dos semanas o dos meses.