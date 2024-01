El duro 'palo' de John Carlin a Rafa Nadal

La semana pasada Rafa Nadal anunció que había aceptado su nombramiento como embajador de la Federación Saudí de Tenis. Son muchas las críticas que ha recibido por ello. Desde periodistas reconocidos hasta sus fanáticos más fieles le han calificado de "vendido" una vez salió a la luz la noticia.

No obstante, Nadal no ha sido el único deportista español que no se ha podido resistir a la tentación de los petrodólares. Así como John Rahm fue objeto de todo tipo de críticas por incorporarse a la liga de golf de Arabia Saudí, financiada por el Gobierno, con un contrato cuyo valor se estima en más de 500 millones de dólares, el caso de Nadal no ha sido menos.

Sin embargo, la decisión del tenista manacorí ha sido mucho más decepcionante para el deporte español por el simple hecho de que siempre se ha mostrado como un ejemplo moral, tal y como asegura John Carlin, el periodista y autor de "Rafa Nadal, mi historia" (biografía de Nadal): "A diferencia de Messi, Nadal ha presumido de ser un ejemplo no solo deportivo, sino moral. Sí, es su vida. Pero la de Nadal no es una vida cualquiera. Es un personaje público, uno de los más famosos del mundo, alguien que siempre ha presumido, a diferencia de Messi, de ser un ejemplo no solo deportivo sino moral. Lo que Nadal hace impacta en millones de personas. ¿Qué mensaje manda con esta última jugada? Que hasta la gente más decente de la Tierra está dispuesta a vender su alma por unos petrodólares más", asegura John Carlin en 'La Vanguardia'.

Y es que el periodista y escritor se ha mostrado profundamente decepcionado con Rafa Nadal. Tal ha sido siempre su admiración por el tenista manacorí que ahora asegura que no podrá volver a admirarle ni elogiarle: "Me da una inmensa pena –lo siento como una pérdida personal–, pero no puedo evitar la conclusión de que todos estos años no lo entendí y lo juzgué mal, que de ahora en adelante su decisión de venderse a los saudíes impedirá para mí toda posibilidad de volver a admirarle y elogiarle, como había hecho antes, siempre".

De hecho, John Carlin termina su dura crítica asegurando que se negaría a escribir otra biografía de Rafa Nadal: "Llámenme anticuado, o mojigato, o soberbio, si quieren, pero si Carlos Costa me volviese a llamar hoy para proponerme hacer el volumen dos de Rafa, mi historia le respondería igual que a Bin Salman cuando me pidió hace seis años que hiciera su autobiografía. No. Muchas gracias, pero no".