Soy experta en salud y este es el error que todos cometen al escoger el protector solar: "Esto no lo sabe mucha gente"

El verano se acerca y con él las largas jornadas de playa y exposición al sol. Los expertos ya empiezan a alertar sobre el buen uso del protector solar y la importancia de protegener nuestra piel para prevenir los melanomas malignos.

A pesar de las insistencias de los expertos en salud, cada año cometemos los mismos errores a la hora de elegir nuestra crema solar, nos aplicamos mal la loción, no utilizamos la cantidad adecuada y esta no llega a alcanzar su cometido, de modo que quedamos expuestos a los rayos solares que pueden ser muy dañinos, provocando incluso cáncer de piel.

En la red social Tik Tok la doctora Ana Molina se ha hecho viral por explicar en el podcast 'Better' cómo debe escoger la crema social cada persona: "Esto no lo sabe mucha gente. Dicen 'no, yo uso una SPF30, lo que significa que protege 30 minutos'. Pero ese numerito, lo que realmente quiere decir, es que es un multiplicador", comienza explicando la experta en salud.

"Vamos a imaginar que Adri tarda diez minutos en quemarse a las tres de la tarde sin fotoprotector. Si te pones un fotoprotector 30+, significa que vas a tardar diez minutos multiplicado por 30. Por lo tanto, vas a tardar 300 minutos en quemarte. ¿Qué pasa con esto? que mucha gente piensa que eso es muchísimo tiempo, pero el problema es que la cantidad de protector recomendada es de dos miligramos por centímetro cuadrado. Esto significa que para la cara, por ejemplo, debemos ponernos dos dedos enteros, pero las personas nos ponemos muchas menos cantidad, por lo que optamos por el fotoprotector 50+, que es el máximo", detalla Molina.

Una de las recomendaciones que da la doctora Molina es que en la crema solar escojamos la que incluya la palabra UVA y que contenga antioxidantes o pigmentos en su composición. "Que nos protejan de los infrarrojos y de la luz visible, como es la luz azul, que es la que emiten los dispositivos electrónicos".

Además, la doctora aconseja que además del fotoprotector, en la crema solar que escojamos incluya la palabra UVA y que, además, contenga antioxidantes o incluso pigmentos en su composición "que nos protejan de los infrarrojos y de la luz visible, como es la luz azul, que es la que emiten los dispositivos electrónicos".

Muchos usuarios han expresado su sorpresa y asegurado que desconocían lo que realmente significaba ese multiplicador.