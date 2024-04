Un calvario sin fin para Paula Badosa

Paula Badosa no puede más. La catalana sigue viviendo en un calvario que le impide disfrutar del tenis. Cuando parece que deja atrás sus constantes molestias y da muestras del nivel al que puede llegar, la adversidad aparece para negarle la ilusión.

Tras vencer en primera ronda a la rusa Diana Shnaider, en su segundo partido del WTA 500 de Stuttgard cayó ante su fiel amiga Sabalenka. Badosa, en su primer partido del torneo, dio muestras de buen nivel e ilusionó sus seguidores. Su siguiente partido no era tarea fácil. Se enfrentaba a la número dos del mundo. En el partido, se pudo ver a una Badosa que recordó a la de tiempos pasados.

Pero la catalana no pudo terminar un encuentro que finalizó por 7-6, 3-6 y 3-3. Su cuerpo volvió a decir basta en un partido muy físico, en el que Badosa compitió de la mejor manera posible ante una gran rival enfrente. Hasta que, en el tercer y definitivo set, la catalana se puso 3-1. Tras el sexto juego, optó por no forzar y se retiró cuando el set se igualó a tres.

Ya notó molestias durante el segundo set, pero Badosa tiró de épica al ver que volvía a disfrutar sobre la pista. Pero en esta ocasión las molestias no vinieron de su espalda. Unos problemas que ya le impidieron disputar torneos como el de Abu Dabi e Indian Wells. Esta vez fue la pierna izquierda la que le dijo basta.

Unas lágrimas con mucho significado

Badosa, pese a mostrarse positiva ante todos los baches que le está poniendo su físico, no pudo aguantar y se derrumbó antes de abandonar la pista. Una vez puso fin al partido y fue a darle la enhorabuena a su rival, no pudo aguantar las lágrimas ante su gran amiga Sabalenka. La rusa, sabedora del sufrimiento de Badosa, le arropó con un gran abrazo que ha emocionado al mundo del tenis.

La catalana ha tenido que retirarse en toda su carrera hasta en un total de 33 ocasiones. Badosa, en más de una ocasión a través de sus redes, ha mostrado lo duro que es para ella su situación. Una tenista que estaba destinada a dar grandes alegrías al tenis español, está siendo eclipsada por un calvario en forma de lesiones.

El próximo torneo por disputar es el Mutua Madrid Open. Aún es temprano para decir que no podrá estar presente en la capital española, pero el hecho de que tuviese que abandonar de forma prematura el partido, no augura que la catalana esté en un torneo que siempre le ha despertado ilusión.