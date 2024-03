Alcaraz se hace fuerte para superar a un mermado Monfils

Carlos Alcaraz superó a Gael Monfils en dos sets (6-2, 6-4) y ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista español fue superior y aprovechó su poderío físico para vencer al tenista francés, que sufrió alguna molestia en el ecuador de la primera manga.

Gael Monfils supo resarcirse de un inicio frío para ganar el primer juego del partido (0-1). 'Carlitos' se mostró superior en su servicio para llevarse el juego en blanco (1-1). La veteranía del francés se hacía presente, que respondió dejando a cero a Alcaraz (1-2).

El tenista español ganó su servicio ante un 'peleón' Monfils para empatar de nuevo (2-2). Justo cuando llegó el momento clave del partido. Gael resbaló y sufrió alguna molestia en el tendón de Aquiles. Carlos Alcaraz aprovechó las dudas del francés para realizar el primer 'break' del enfrentamiento (3-2).

Decidió no recibir atención Monfils y el tenista murciano consolidó su servicio (4-2). Crecieron los errores no forzados del francés que volvió a ceder su servicio (5-2). Intentó resistir Monfils, pero no pudo evitar que el del Palmar se llevara el primer set del enfrentamiento (6-2).

No cambió el guion, y Alcaraz rompió el servicio para empezar el segundo set (1-0). No se desconcentraba 'Carlitos' para consolidar el 'break' (2-0). Aguantaba el tenista francés que celebró con ímpetu su primer juego de la segunda manga (2-1).

El murciano no titubeó y respondió ganando su servicio sin demasiados apuros (3-1). Sacó todo su poderío para obligar a Monfils a ceder de nuevo su servicio (4-1). Se divertía Alcaraz sobre la pista que dejó algún punto impresionante para consolidar su segunda ventaja (5-1).

El tenista francés no bajó los brazos luchando hasta el final y los errores del español dieron vida a Monfils (5-3). Gael Monfils consolidó el 'break' con muy buenos servicios (5-4). Sin embargo, no quería sustos el tenista español y finalizó el partido con un juego en blanco para certificar su pase a los octavos de final (6-4).