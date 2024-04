Alcaraz enciende las alarmas en Montecarlo

Tras el periplo estadounidense, y con la victoria en Indian Wells bajo el brazo, Carlos Alcaraz arranca en Montecarlo la gira de tierra batida, con un cuadro más que complicado y Djokovic en unas hipotéticas semifinales.

El murciano se mostró hace unos días entrenando en El Palmar pero este domingo se le ha podido ver ya dando sus primeros golpes sobre la arcilla de Montecarlo. El propio torneo difundió un vídeo del tenista español que ha hecho saltar todas las alarmas.

En dicho vídeo se puede ver a Carlos Alcaraz luciendo un aparatoso vendaje en su brazo derecho, entre el codo y la muñeca. Ni siquiera entrenó con otro jugador, sino que se limitó a pelotear con su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Algo que ha levantado dudas sobre su estado físico, justo antes de un dura gira de tierra en la que tiene previsto disputar el torneo de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, para culminar en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Carlitos ya se perdió el curso pasado el torneo monegasco por lesión, aunque emergió con fuerza para llevarse los títulos de Madrid y Barcelona, por lo que defiende una gran cantidad de puntos.

El murciano no hizo referencia a problema alguno en la rueda de prensa de este sábado. "He tenido algo de descanso después de Miami y ya empecé a entrenarme en tierra. Soy un jugador que se adapta muy bien a la superficie, no me lleva mucho jugar a mi mejor nivel sobre una superficie. Los entrenamientos en tierra han sido muy buenos", comentó Carlitos.

"Es un torneo precioso. Lo he visto muchas veces. Sólo he jugado una vez y no fue demasiado bien pero tengo muchas ganas de que empiece y ver cómo va. Espero llegar lejos pero es un torneo muy duro", dijo respecto al Masters 1000 de Montecarlo.

Por el momento, el de El Palmar tiene por delante almenos dos días antes de su debut. Será el martes o miércoles contra el ganador del encuentro entreel canadiense Auger-Aliassime, al que ya superó en octavos de Indian Wells, y un jugador procedente de la previa.