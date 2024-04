Alcaraz se sincera acerca de Rafa Nadal: "Me preocupa..."

Carlos Alcaraz ha recogido del Premio Nacional de Deporte de 2022 y ha aprovechado para atender a los medios de comunicación y analizar la actualidad tenística, que está enfocada en el comienzo de la gira de tierra batida. También, como era de esperar, se ha pronunciado acerca del estado físico de Rafa Nadal.

"No sé nada de Nadal, obviamente como español y seguidor del tenis, me preocupa que Nadal no pueda aparecer en estos torneos sabiendo lo especiales que son para él. Deseo que pueda volver pronto. Y, si se pierde Montecarlo, pueda estar en los de España", deseó el número tres del mundo, que también dio el visto bueno a competir en dobles junto al manacorí en los Juegos.

"Sería un sueño jugar en París con Rafa, porque siempre ha sido mi ídolo. No habría mejor manera de debutar en unos Juegos Olímpicos que jugando un dobles con él. A ver cómo llegamos los dos, porque todo puede pasar". Además, Alcaraz dejó claro que no ha habido todavía ninguna conversación con Nadal sobre este tema.

Alcaraz empezará la próxima semana la temporada de tierra en Montecarlo. Una gira en la que defiende una gran cantidad de puntos y tendrá que dar su máximo nivel si no quiere quedarse atrás en la lucha por el número uno del mundo, que amenaza en gran medida el italiano Jannik Sinner.

Jannik Sinner, después de proclamarse campeón del Masters 1000 de Miami / EFE

“Ojalá que Sinner me presione para poder dar mi cien por cien y que dentro de diez años hablar de una rivalidad histórica”, señalaba el español, que además ha añadido que no es favorito para el torneo de Mónaco, teniendo en cuenta el empuje del italiano y la incógnita de Novak Djokovic.

¿Su juego es demasiado espectacular?

En relación con las declaraciones de Andy Roddick y, al parecer, de Andre Agassi sobre la espectacularidad del juego de Alcaraz, el murciano ha realizado una interesante reflexión. "Tienen razón (los que dicen eso). Un grande del tenis me dijo que ‘Con la defensa se ganan títulos y con el ataque se ganan fans’. Ser aburrido, entre comillas, también te hace ir subiendo. Puede ser que a veces me pueda la pasión, pero disfruto siendo así".

Después de una gran gira por Estados Unidos, con el título de Indian Wells en sus manos y un muy buen papel en Miami, Alcaraz se muestra tranquilo y con confianza para afrontar los meses más importantes de la temporada, con Roland Garros, Wimbledon y Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina.