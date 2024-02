Alcaraz, a la reconquista de Buenos Aires

Carlos Alcaraz está de vuelta. Tras la dura derrota sufrida en los cuartos de final del Open de Australia ante Alexander Zverev, el murciano regresará a la acción en el ATP 250 de Buenos Aires, donde buscará revalidar el título conseguido el año pasado venciendo a Cameron Norrie en la final.

El británico será nuevamente el gran rival a batir en la primera prueba en tierra batida de la temporada, repitiendo el guion que ya usó en 2023 antes de afrontar los primeros Masters 1000 de la temporada. Alcaraz será sin duda la gran atracción de un torneo que contará con muchos de los especialistas sobre tierra, como Nicolás Jarry, potencial rival del español en cuartos de final, Stan Wawrinka o el gran ídolo local, Francisco Cerúndolo.

No obstante, el español todavía no conoce quién será su rival, ya que, entra directamente a los octavos de final. Pese a eso, sí conoce que su rival saldrá del choque entre Juan Pablo Varillas y un jugador de la fase previa, que ya no cuenta con representación española tras las derrotas de Albert Ramos y Jaume Munar.

Un título para recuperar sensaciones

Buenos Aires ha sido nuevamente la cita elegida para Carlos Alcaraz para iniciar su andadura en la tierra batida como ya hiciera el año pasado, aunque en diferentes circunstancias. En 2023 llegó sin haber podido disputar un solo torneo previo debido a una lesión que le impidió estar en Melbourne, donde sí pudo participar este año.

Tras la decepción de no haber podido levantar su tercer Grand Slam, el tenista de El Palmar afronta la cita argentina con la voluntad de revalidar el título para seguir mirando al gran objetivo del número uno y coger buenas sensaciones antes de viajar a Río de Janeiro, donde buscará alzar el título que le arrebató el mismo Cameron Norrie el año pasado.

Con Djokovic fuera de combate hasta la llegada de Indian Wells, Alcaraz no quiere dejar perder un solo punto en su constante persecución al serbio, que tiene actualmente a 600 puntos. En la capital argentina desde hace ya algunos días, Alcaraz prepara su vuelta al circuito en una primera cita que apunta al próximo jueves día 15.