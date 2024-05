El zasca de esta soltera a su cita en 'First Dates': "Me vomito de la fatiga"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Maribel que se define como "una chica muy hardcore, una leona", está buscando a un chico que tenga las cosas claras porque si no le sale "una vena choni muy fuerte". A cenar con ella ha llegado Miguel que cumplía con el requisito pero a primera vista no le ha gustado demasiado:

"Físicamente, no es lo que busco. No, no y no. Me gusta más el rollo urbano que el rollo camisa, ¡que parece que acaba de salir de la Primera Comunión!", ha contado ante cámaras.

Durante la cena el feeling entre ellos no aparecía, cuanto más hablaban más diferencias encontraban. A Maribel le gusta la música urbana pero Miguel es fan de Manolo Escobar: "Es de la época de mi abuela. Es superantiguo, es un viejoven", decía ella.

Además a Miguel le encantan los chistes malos pero a ella le dan mucha vergüenza: "Sus chistes me han parecido nefastos, fatal. No me gustan los chistes, y mucho menos los que me ha contado él. Yo soy una leona y él es la gata que acaba de parir un gatito. Yo piso fuerte y él no tiene ni huella".

Pero lo peor para Maribel ha llegado cuando le ha contado que tenía pájaros porque le dan un asco terrible: "Me vomito de la fatiga", le ha dicho. Al llegar al momento de la decisión final la respuesta parecía casi obvia, ninguno de los dos ha querido tener una segunda cita.