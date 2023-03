Así surgió el tatuaje de Georgina Rodríguez con Cristiano

Este miércoles, la empresaria ha visitado 'El Hormiguero' Georgina ha dado detalles sobre la segunda temporada de su reality 'Soy Georgina'

Georgina Rodríguez ha visitado este miércoles el plató de 'El Hormiguero'. Es la primera vez que la influencer ha ido a un programa de televisión en directo. La modelo ha presentado la segunda temporada de su reality 'Soy Georgina', que se estrenará el próximo viernes 24 de marzo.

Durante la entrevista, la empresaria se ha anticipado y ha revelado el significado del tatuaje que lleva en el brazo. En un principio no debería de haber contado nada, ya que saldrá en la segunda parte del reality, pero finalmente lo ha adelantado: "Os lo voy a chivar".

Este verano, en un viaje con unas amigas a Cerdeña le apetecía tatuarse, y finalmente se hizo tres tatuajes. Unas letras con un corazón, un ángel, "y el otro lo descubrís viendo el reality el 24", ha sentenciado la modelo.

Georgina ha explicado que en el primer viaje a París con Cristiano, estaban en la habitación y al lado de las mesillas dejaron un bloc de notas con un lápiz. El futbolista había hecho un dibujo: "Vi dibujada una C y una G, y me llevé la nota". "No solo firma autógrafos, también me dedica cositas a mí", ha añadido la empresaria.