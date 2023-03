Georgina Rodríguez en 'El Hormiguero': "Cristiano y yo no somos materialistas"

La modelo e influencer ha añadido que le ha comprado tres coches al futbolista Georgina ha explicado que tanto ella como Cristiano vienen de familias humildes que valoran las cosas

Georgina Rodríguez ha visitado este miércoles el plató de 'El Hormiguero'. Es la primera vez que la influencer ha ido a un programa de televisión en directo. La modelo ha presentado la segunda temporada de su serie 'Soy Georgina', que se estrenará el próximo viernes 24 de marzo.

Pablo Motos le ha preguntado qué le regala a Cristiano Ronaldo, a lo que ella ha contestado que "Tampoco es materialista. No somos materialistas". El presentador ha bromeado diciendo: "Claro, no lo es porque no le quedan cosas para comprar, ya las tiene todas". Georgina ha añadido que le ha regalado "tres coches, y ya no más. Ya no es original".

La modelo e influencer ha respondido a la pregunta de qué le había regalado el futbolista por su cumpleaños, y ella le ha contestado que este año le ha regalado su tiempo: "Mi cumpleaños siempre coincido en partidos y pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera, pero esta vez hemos podido pasarlo juntos" .

Georgina también ha añadido que tanto Cristiano como ella vienen de "familias humildes y valoramos cada oportunidad. Sabemos el valor que tiene" y eso es algo que inculcan a sus hijos.