Mejores criptomonedas para invertir en 2024

El mundo de las criptomonedas es un ámbito muy cambiante. Con la llegada de 2024, el sector ha visto un impulso al alza como no lo hacía en varios años. A continuación, mostramos un listado de los proyectos con mayor perspectiva de crecimiento de cara a este año. Después de una cuidadosa y esmerada selección, encontramos siete nombres que perfectamente van a poder completar una cartera de criptomonedas ya existente o, en su defecto, armar una cartera desde cero.

A lo largo de las siguientes líneas desvelaremos con detalle cuáles son las principales fortalezas de cada criptomoneda, y proporcionaremos los datos más importantes para que todos aquellos interesados en invertir, tengan los conocimientos suficientes para que puedan cumplir adecuadamente con las expectativas.

Las mejores criptomonedas, de un vistazo

Antes de entrar al detalle, vamos a realizar una breve enumeración de las mejores criptomonedas para invertir durante 2024:

Dogeverse: Llega al universo cripto la primera criptomoneda meme capaz de trabajar con hasta 6 blockchains distintas de forma simultánea Slothana: Los osos perezosos toman el ecosistema Solana con una memecoin que causa un auténtico furor en el mercado. 99Bitcoins: Descubre el ‘Learn-to-Earn’, el primer sistema de estudio que te recompensa por tu aprendizaje. 5th Scape: Llega la primera de las plataformas dedicada exclusivamente a la realidad virtual y la realidad aumentada, perfecta tanto para juegos como para educación y entretenimiento. Sponge V2: Llega la actualización de Spongebob Token con nuevas aplicaciones, como la inclusión de una plataforma de juegos P2E en la que ganar grandes premios. Smog: Descubre la que está llamada a ser la memecoin más importante del ecosistema Solana, con un airdrop que promete hacer historia en el mundo de esta blockchain. eTukTuk: Únete a la revolución de la movilidad sostenible con uno de los proyectos más ambiciosos del panorama criptográfico.

¿Cuáles son las mejores criptomonedas para invertir en 2024?

A continuación, procedemos a relatar una por una cada criptomoneda de las que hemos seleccionado en este estudio. Como podremos comprobar, se trata de proyectos muy diferentes entre sí, donde es posible establecer infinitas combinaciones comprando dos o más de éstas.

1. Dogeverse

DOGEVERSE / DOGEVERSE

El primer proyecto que destacamos es Dogeverse, una memecoin que pretende romper el mercado a través de la innovación multired. Como buena criptomoneda meme, posee un carismático personaje pensado para atraer al público. Su nombre es Cosmo y vendría a ser la versión espacial del tradicional cánido Shiba Inu.

El token $DOGEVERSE se acuña en Ethereum, es decir que se basa en tecnología ERC-20, pero es único en el sentido de que también se puede reclamar, almacenar y negociar en las blockchains de Solana, BNB Chain, Base, Polygon o Avalanche.Esta particularidad sólo es posible utilizando la tecnología Wormhole y Portal Bridge, bases sobre las cuales ha estado trabajando el equipo de desarrollo en estos meses de preparación.

Para adquirir Dogeverse es necesario acceder a la web oficial en donde se desarrolla la preventa, pues todavía no es un token cotizado. Dicha ICO irá por fases, por lo que cuanto más tarde mayor será el coste unitario de cada $DOGEVERSE.

Tabla de información TICKER $DOGEVERSE BLOCKCHAIN Ethereum EMISIÓN TOTAL 200.000 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA 15% del suministro total TOKENS CANJEABLES BNB, USDT, ETH, MATIC, AVAX COMPRA CON FIAT Sí

2. Slothana

Slothana / Slothana

Entramos en otra interesante propuesta, de nuevo dentro del género memecoin pero con diferentes particularidades al respecto de las otras criptomonedas comparadas. Slothana tiene como objetivo revolucionar la blockchain de Solana con una propuesta ambiciosa y a la par inteligente.

Desde su equipo de desarrollo saben que esta blockchain está viviendo un momento dulce, y los lanzamientos meme tienen una rápida aceptación por parte de la comunidad inversora. Para destacar por encima de otras propuestas, Slothana nos trae a un simpático oso perezoso como personaje principal, el cual al mismo tiempo ya describe el plan de marketing de la criptomoneda: publicidad vaga pero muy efectiva.

La adquisición de Solana únicamente se efectúa a través de la web del proyecto, pues hasta el momento de su lanzamiento en DEX no hay otra forma de conseguir los tokens. El precio de canje es cerrado, con un SOL adquiriremos 10.000 $SLOTH. El canje se puede efectuar de dos maneras, o bien mediante la transferencia directa hacia la wallet del proyecto o bien mediante la herramienta que han dispuesto para ello.

En cuestión de poco tiempo, Slothana ha logrado cumplir con su objetivo inicial de 10 millones de dólares de recaudación, y por el momento sigue admitiendo nuevas compras. Llegado el momento del lanzamiento, los inversores recibirán los tokens a través de airdrop.

Tabla de información TICKER $SLOTH BLOCKCHAIN Solana EMISIÓN TOTAL N/D DISPOSICIÓN EN PREVENTA N/D TOKENS CANJEABLES SOL COMPRA CON FIAT No

3. 99Bitcoins

99Bitcoins / 99Bitcoins

Cambiamos ahora de registro y lo hacemos con un interesante proyecto que viene de la mano de la homónima 99Bitcoins, una de las primeras y más exitosas academias online especializadas en formación sobre Bitcoin y criptomonedas. Con más de 2,8 millones de suscriptores y 700.000 seguidores en RRSS, sus contenidos son verdaderamente apreciados por el público que se inicia en este sector o que por el contrario quiere perfeccionarse.

Tras más de 10 años en el mercado, 99Bitcoins ha dado el paso y se ha decidido a lanzar su propio token, $99BTC, eje fundamental de un sistema nuevo de recompensas llamado ‘Learn-to-Earn’. En dicho sistema, los inversores/usuarios recibirán recompensas monetarias por la consecución de los cerca de 80 cursos que conforman la actual biblioteca formativa de la empresa. En otras palabras, nos pagarán por aprender.

Los tenedores de tokens $99BTC gozarán además de diferentes prebendas, como por ejemplo el acceso a cursos especializados, recepción de señales de trading o formar parte de los grupos de mentoring. Todo ello sumado a la posibilidad de hacer staking con el token, por supuesto.

Tabla de información TICKER $99BTC BLOCKCHAIN Ethereum, posteriormente BRC-20 EMISIÓN TOTAL 99.000 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA 10,50% TOKENS CANJEABLES ETH, USDT, BNB COMPRA CON FIAT Sí

5th Scape ($5SCAPE) / 5th Scape ($5SCAPE)

Pasamos ahora a una propuesta radicalmente distinta a las anteriores e igualmente interesante en lo que refiere a la potencial rentabilidad que vamos a poder obtener. Aquí el epicentro será el universo de la realidad virtual y la realidad inmersiva, aprovechando la proliferación de elementos de hardware especializado como las Meta Quest, las Apple Vision o las VR de PlayStation.

Este proyecto pretende erigirse como un auténtico ecosistema en donde tengan cabida todas las opciones que tengan que ver con la realidad virtual, ya sea con fines lúdicos (videojuegos), de estudios (clases online) o directamente ociosos a través de películas y animaciones.

Los tokens $5SCAPE serán el núcleo central del proyecto, y entre otras cosas nos van a servir para el acceso libre y gratuito a las aplicaciones contenidas, descuentos en todos los productos que conlleven pagos en la aplicación o intercambios con otros miembros de la comunidad.

Tabla de información TICKER $5SCAPE BLOCKCHAIN Ethereum EMISIÓN TOTAL 5.211 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA 80% del suministro total TOKENS CANJEABLES BNB, USDT, ETH, MATIC COMPRA CON FIAT Sí

Sponge V2 ($SPONGE) / Sponge V2 ($SPONGE)

La siguiente entrada en la lista de las mejores criptomonedas para invertir en 2024 es Sponge V2, la actualización de la famosa Spongebob Token, criptomoneda meme que se valió del universo del mítico Bob Esponja para poder crecer entre los seguidores de la serie y entre los no tan seguidores.

En sentido estricto, no nos encontramos ante una preventa como en los casos anteriormente citados, sino más bien ante una transición, que se lleva a cabo a través de un herramienta ad hoc que elabora un proceso bautizado como ‘Stake to Bridge’. En él, los tenedores de los antiguos tokens $SPONGE depositarán sus activos en la herramienta de staking y como recompensa obtendrán los nuevos V2. El depósito de los V1 será irrevocable, y durante cuatro años nos estarán proporcionando interesantes rentabilidades.

Existen varias diferencias notables entre el V1 y el V2, aunque puede que la más significativa de ellas sea la inclusión de una plataforma de juegos ‘Play-to-Earn’ en donde el token $SPONGE es clave del esquema de pagos y recompensas. Esta novedad supone de facto convertir al V2 en un token de utilidad, lo que antes o después acaba repercutiendo en positivo sobre la estabilidad del precio.

Si bien Sponge V2 está originalmente construído sobre ERC-20 de Ethereum, hace unas semanas se produjo una migración que le ha hecho aterrizar dentro del ecosistema Polygon, más rápido y eficiente que el primero. Es por eso que los inversores interesados van a tener dos opciones de compra según sus intereses: compra en blockchain Ethereum o compra en blockchain Polygon.

Tabla de información TICKER $SPONGE BLOCKCHAIN Ethereum y Polygon EMISIÓN TOTAL 150.000 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA 26,90% del suministro total TOKENS CANJEABLES BNB, USDT, ETH, MATIC COMPRA CON FIAT Sí

Smog ($SMOG) / Smog ($SMOG)

Volvemos al territorio meme, en esta ocasión hablando de todo un fenómeno que pretende revolucionar el panorama dado que se promociona como el mayor airdrop jamás visto en la historia de Solana, blockchain sobre la cual se desarrolla.

Smog está ambientado en leyendas de caballeros y dragones, de ahí que los miembros de su comunidad de fieles se autodenominen como ‘La Corte del Dragón’. Cualquiera que esté interesado en participar del mentado airdrop deberá de ser previamente admitido en dicha corta, de lo contrario la lluvia de tokens no caerá sobre él.

Para ser elegible en este selecto club, primeramente deberemos de adquirir algunos tokens de Smog en el mercado. El equipo de desarrollo lanzó a modo de stealth launch una determinada cantidad a diferentes DEX con el objetivo de que los verdaderamente fieles pudiesen adquirirlos a un coste muy competitivo.

Una vez tengamos los $SMOG en nuestro poder, bastará con acudir a Zealy, plataforma de recompensas Web3 en donde Smog tiene un canal abierto para los miembros de su Corte. Desde dicha localización se nos irán proponiendo nuevos retos y desafíos cada semana, de forma tal que quien los complete obtendrá una serie de puntos que después computarán para la recepción de los $SMOG del airdrop.

Tabla de información TICKER $SMOG BLOCKCHAIN Solana EMISIÓN TOTAL 4.100 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA N/D TOKENS CANJEABLES USDT, ETH, SOL COMPRA CON FIAT Sí

eTukTuk ($TUK) / eTukTuk ($TUK)

Con este token nos adentramos en uno de los proyectos más fascinantes del momento. La propuesta de eTukTuk pasa por revolucionar el concepto de transporte urbano en aquellos países en donde existe una alta contaminación fruto de un tráfico rodado descontrolado y saturado.

Para ello, nos plantea una reinvención de los tradicionales motocarros o tuktuks, que a nivel mundial se cifran en más de 270 millones de vehículos, proporcionándole una mecánica 100% y además desarrollando todo un ecosistema en donde se tenga en cuenta desde la distribución eficiente de puntos de carga hasta el mapeado de rutas alimentado por inteligencia artificial.

El elemento clave en dicho ecosistema será el token $TUK, que servirá para poder costear todos los servicios de la plataforma. Dado que está previsto que eTukTuk se despliegue en países en vías de desarrollo, hay que contar con que una gran parte de la población no tiene acceso a servicios bancarios. Con la tokenización, ese escollo se salva y cualquiera podrá pagar por su uso.

El primer lugar en donde se efectuará el despliegue de eTukTuk será en Sri Lanka, para lo cual el equipo de desarrollo ha colaborado estrechamente con las autoridades locales. Cabe señalar que son numerosos los agentes que están apoyando a este proyecto, desde organismos como la ONU hasta fondos de capital riesgo o diferentes gobiernos a escala nacional y doméstica.

Tabla de información TICKER $TUK BLOCKCHAIN Binance EMISIÓN TOTAL 2.000 millones DISPOSICIÓN EN PREVENTA 6% del suministro total TOKENS CANJEABLES USDT, ETH, BNB COMPRA CON FIAT Sí

Elementos clave para seleccionar las mejores criptomonedas

Después de haber visto con detalle en qué consisten las siete criptomonedas desveladas, vamos a explicar cuáles han sido los fundamentos sobre los que hemos querido trabajar.

A) Proyectos nuevos

Todos los tokens aquí descritos están o en fase de lanzamiento o han sido recientemente emitidos. Esto hace que tengan un potencial de crecimiento muy elevado, pues parten de una baja capitalización y gracias a ello el hecho de multiplicarse exponencialmente es más fácil.

Si bien Bitcoin es una buena inversión en este mercado, lo cierto es que se antoja complejo que los inversores que adquieran hoy $BTC puedan doblar su inversión, al menos en el corto plazo. Con una capitalización actual superior a 1,7 billones de dólares, lograr 3,4 no es una tarea sencilla.

B) Nichos en tendencia

Aunque en ocasiones puede aparecer un token que por sí mismo genere una auténtica revolución, lo cierto es que es más factible contar con una criptomoneda que se sume a las tendencias de mercado para poder crecer con fuerza. En este caso, todos los proyectos que hemos relatado contemplan ese rasgo.

Por una lado, las memecoin vuelven a estar de moda, toda vez que proyectos como Pepe Coin y después Dogwifhat o Bonk Coin han logrado devolver la ilusión por este tipo de criptomonedas.

Por otro lado, observamos cómo somos capaces de captar tendencias, como puede ser la movilidad sostenible o la realidad virtual. Se trata de elementos que experimentan una demanda creciente, por lo que conviene estar presentes en el mercado cuando eso ocurra.

C) Proyectos auditados

Es importante comprobar que los proyectos estén auditados por empresas externas que nos puedan proporcionar seguridad. Al fin y al cabo, estamos otorgando nuestro dinero a criptomonedas que en muchas ocasiones siquiera han sido emitidas, por lo que se trata de un salto de fé previo.

La auditoría del código refleja no sólo que el proyecto es sólido y por lo tanto resistente a posibles manipulaciones o ataques, sino también que el equipo de desarrollo que hay detrás ha trabajado a conciencia con el objetivo de proporcionar un producto estable, prometedor y con vocación de mantenerse en el tiempo.

D) Criptomoneda pensadas para el largo plazo

Otro aspecto relevante que hemos considerado a la hora de realizar nuestra selección es el hecho de que las criptomonedas escogidas tengan idea de ser inversiones pensadas para durar en el tiempo.

Esto no quiere decir que necesariamente tengamos que comprar y mantener nuestras criptomonedas, pues en la estrategia de cada cual estará mantener o no la inversión durante los años que considere, pero sí que nos da confianza el hecho de que las criptomonedas no se planteen como un recurso cortoplacista, pues en tal caso corremos el tiempo de vivir lo más parecido a un esquema pump & dump.

E) Comportamiento en preventa

No debemos de descuidar tampoco el comportamiento de las preventas. En tanto que se tratan de proyectos en fase ICO, la mejor manera de ver la aceptación que tienen es acudiendo a los datos de recaudación.

Todos y cada uno de los tokens aquí recogidos cuentan con un excelente desempeño en sus respectivas preventas. Hemos podido ver cómo en menos de 48 horas han rebasado el millón de dólares; cómo mientras que el mercado mostraba una actitud bajista y las principales criptomonedas del mercado caían, el flujo hacia estas preventas no dejaba de crecer.

Ese tipo de señales se han mostrado como verdaderamente útiles para medir el atractivo potencial del proyecto. Si la preventa tiene éxito, todo apunta a que el token, una vez estrenado en los exchanges, logrará dispararse y multiplicar exponencialmente su precio.

F) Repercusión en redes sociales

Aunque muchos analistas se nieguen a considerarlo como una métrica, es indiscutible el papel que tienen las redes sociales a la hora de hacer crecer un proyecto criptográfico. Por regla general, ninguna propuesta cuenta con la capacidad para efectuar campañas publicitarias tradicionales, así que han de fiar sus esfuerzos en redes como Twitter, Instagram o Facebook.

Así, es importante que las criptomonedas en preventa tengan recursos suficientes destinados a las campañas de marketing, así como que cuenten con una comunidad activa y vibrante que pueda generar demanda potencial a través de actividades, publicaciones y otro tipo de fórmulas análogas.

Esto es especialmente importante en asuntos como las memecoin, donde la mayor parte de la demanda se genera precisamente a través de las redes sociales.

G) Compromiso con la sostenibilidad

Cuando hablamos de compromiso con la sostenibilidad no nos referimos al fin último del proyecto, como puede ser el caso de eTukTuk, sino que nos centramos en la propia construcción del token.

De un tiempo a esta parte, los usuarios han mostrado su predilección hacia modelos de blockchain que trabajen bajo el sistema de Proof of Stake (PoS) por ser mucho más eficiente energéticamente hablando que el Proof of Work (PoW). De hecho, a día de hoy pocas criptomonedas se siguen sustentando en PoW, y las que lo hacen, como Bitcoin, Litecoin o Dogecoin, son ya veteranas.

Con ello, un rasgo que vamos a pedir a cualquiera de las criptomonedas elegibles será el hecho de trabajar con una blockchain, sea Solana, Ethereum, BNB o Polygon, que sea eficiente y sostenible.

Conclusión

Como hemos podido ver, la oferta criptográfica no deja de crecer y, además, de forma cada vez más saludable. El paso de los años ha hecho que nos encontremos ante un sector maduro y experimentado, que sabe dar prevalencia a las propuestas más innovadoras y al mismo tiempo desechar a las que no logra aportar ningún atractivo.

Con cualquiera de las propuestas anteriores podremos conformar una cartera eficiente, y que además esté preparada para recoger buena parte de los flujos de rentabilidad que nos proporcione un 2024 muy prometedor.

La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.