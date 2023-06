El sorprendente comentario de un soltero en 'First Dates' que ha dejado sin palabras a su cita

Este lunes el programa ha juntado a Raúl y Eva El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Raúl (31 años) y Eva (32). El soltero ha comentado que le gusta tener novia y que no es el típico que va "de flor en flor". Ha explicado que su prototipo de mujeres son "bajitas, rubias y con los pechotes". La comensal se ha definido como una "cabra loca" y un "terremoto" que no para de hacer cosas.

Las primeras impresiones de ambos han sido buenas. Raúl ha comentado que le gusta que "sea bajita porque son manejables", y además ha añadido que "es una chica normal, del montón, no es como yo que soy un caramelito". Eva ha declarado que tiene unos ojos bonitos y que le ha gustado el corte de la barba: "Me ha dado buena vibra, buena sensación".

Durante la cita han hablado sobre varios temas, pero el soltero le ha preguntado si és "toxica", a lo que ella ha contestado que no, pero enseguida Raúl le ha cortado diciéndole: "Sí, eres celosa, se te ve". Eva ha comentado que es celosa si le dan motivos, pero sino no.

El comensal ha tenido algún comentario que no ha acabado de gustar a su cita: "Soy bastante chapado a la antigua. Soy de los que un tío y una tía no pueden ser amigos (...) Si tienes novio, ¿qué es esto de tener amigos?". A lo que ella ha respondido que puede tener amigos perfectamente si tiene una relación y que no va a dejar las amistades de lado por una relación.

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita. Los dos se han reído, se lo han pasado muy bien y han encajado. Aun así, Eva ha explicado que ha tenido que frenarle: "Te he tenido que parar un poco los pies porque se te ha ido un poquito".