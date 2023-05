Una soltera humilla a su cita en 'First Dates': "No me pillas, eres un poco corto para pillarme"

Este miércoles el programa ha juntado a Susana y Antonio El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Susana (48 años) y Antonio (51). El soltero ha asegurado que lo que más desea es la sinceridad: "Lo que tenga que decir que lo diga". La comensal ha confesado que ha "sido muy traviesa, muy bandolera, pero ahora soy buena persona. Fui chunga, pero soy guay".

La primera impresión de ambos ha sido buena: "Tiene unos ojos muy bonitos", ha dicho Susana. "Es muy simpática. Tiene un cuerpazo que vamos. Se cuida muy bien. Esa a mí me pilla por banda y me destroza los dos días a los dos o tres asaltos", ha asegurado Antonio.

Cuando le ha dicho que tiene 48 años, el soltero le ha comentado que no lo parece, que parece menos. "Normalmente cuando salgo por ahí me dicen que me echaban más". Algo que Antonio ha preguntado: "¿Más?", y la comensal ha contestado: "No lo pillas, no lo pillas (…) ¿Qué edad tienes? 48. Ah, pues yo te echaba unos cuantos más. No lo pillas. Unos cuantos polvos".

Ambos han desvelado que son muy activos y durante la cita han hablado sobre las relaciones sexuales. A Antonio le ha gustado que sea tan abierta y hable de esos temas: "Es muy traviesa. Muy directa. Lo suelta todo, no se lo piensa dos veces".

Durante la conversación, Susana ha notado que su cita no se enteraba de lo que le decía: "No me pillas, eres un poco corto pa pillarme, ¡eh!". Además, ha añadido que le gusta un "tío picarón (…) Que me sepa dominar porque soy indomable".

Cuando Antonio le ha comentado que vive con su madre, a ella no le ha gustado nada: "¡Muy mal eh! (…) No me ha gustado. Vivir con ella... ya tiene los huevos negros como para vivir con su madre".

En la decisión final, ambos han explicado que no tendrían una segunda cita, ya que no han sentido atracción, ni han sentido esas ganas de seguir conociéndose. "Le veo muy manejable", ha confesado Susana. "No me cuadra ese tipo de mujer. Nunca me he visto así con una chica, pero no", ha comentado Antonio.