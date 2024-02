Esta soltera no se podía creer que su cita de 'First Dates' baile con otra: "No se toca"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ernesto, actor y bailarín cubano solo lleva en España un mes. Su cita es Mery Anne, una colombiana residente en Alicante. Y es que la primera impresión de ambos solteros fue buena y se gustaron nada más verse.

Durante la conversación Mery Anne se describía como una persona celosa que no cree en la amistad entre un hombre y una mujer porque así lo recoge el Corán. Pero el mejor momento de la cita estaba aún por llegar.

La organización del programa ponía música para dejar atrás los nervios y Ernesto rápidamente sacaba a relucir sus dotes en el baile y como a Mery Anne no le hacía mucha gracia bailar sacó a una de las camareras del programa.

Mery Anne no dudo en mostrar su enfado: "Lo mío es mío. Lo mío no se toca". Tras el baile los solteros tomaron la decisión final y, aunque Ernesto si quiso una segunda cita, fue Mery Anne quien le dio calabazas.