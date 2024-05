La reflexión de esta soltera destruye su cita en 'First Dates': "Me he dado cuenta que estoy enamorada de otra persona"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Inés, la 'Bridget Jones' española, alguna pareja la ha comparado con ella porque ha tenido experiencias muy parecidas a las de la película. No se fija solo en el físico "he estado con algún feucho pero luego son los más adorables del mundo", a su cita le pide que le haga reír y que se entienda bien con su hijo.

A cenar con ella ha llegado Óscar, a él su cita le ha encantado: "No tengo un prototipo de chica pero si lo tuviera sería como Inés", pero a ella no le ha encantado tanto: "Según le he visto me ha parecido que le conocía pero es muy bajito para mi".

"Lo mismo que me da igual que sean feos pero sí que me gusta que sean altos", ha dicho. A Óscar desde el primer momento le ha parecido una chica atractiva y al principio de la cena los nervios le comían vivo hasta el punto de que le temblaba la mano al comer y eso ha desatado la risa de Inés.

Pero la cita ya venía marcada por un factor externo: "Los bajitos no me han atraído nunca, no me van a atraer", ha dicho ella. Pero la cena ha sido muy provechosa para Inés no para tener pareja si no para aclarar sus sentimientos: "Me he dado cuenta que estoy enamorada de otra persona".

En el momento de la decisión final, ella le ha dicho que no tendría una segunda cita con Inés pero a pesar de que ella ha dicho primero que no Óscar le ha confesado que el si tendría una segunda cita con ella, pero intentando acabar la frase los nervios presentes en toda cita han aparecido y a Inés le ha dado un ataque de risa de los nervios.

Han tenido que repetir la toma tres veces para que Inés pudiera aguantarse la risa pero el resultado ha sido el mismo, no ha habido segunda cita.