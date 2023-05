Pedri desvela cómo fue la fiesta de celebración después de la rúa: "Karoke sí, pero..."

Pedri acudió a 'El Hormiguero' El centrocampista habló sobre toda la actualidad del FC Barcelona

Pedri acudió a 'El Hormiguero' donde fue preguntado por Pablo Motos sobre toda la actualidad del FC Barcelona. Desde la invasión de campo en el RCDE Stadium, 'El Caso Negreira' o incluso el posible regreso de Messi, el centrocampista no huyó de ninguna cuestión.

Todo esto sucede dos días después de que el Barça se consagrara como campeón de liga. Recién llegado de la rúa que los culés protagonizaron por las calles de Barcelona, Pedri quiso compartir un agradable rato tanto con Pablo Motos como con las hormigas.

En esta charla Pedri contó los detalles que no se pudieron ver sobre la celebración de los jugadores tras conseguir el título. "No sigo de empalmada, pero estuvo divertida la fiesta. No te puedo contar muchos detalles porque lo pasamos muy bien. Karaoke sí, pero yo no canto. Mejor que no para los oídos de los demás. Alguna gente encima de la mesa. Streaptease no. Y un buen pedo, eso sí" decía entre risas.

El canario se mostró muy centrado pese a todo lo que le ha tocado vivir todos estos años. "En mi vida va todo un poco deprisa. Hace tres años estaba en Las Palmas disfrutando y ahora estoy con Pablo Motos en El Hormiguero" bromeaba.

También tuvo palabras para referirse a la polémica invasión de campo cuando el equipo celebraba Laliga en el RCDE Stadium. "Nosotros estábamos celebrando. No lo hicimos para faltar el respeto a nadie. Estábamos haciendo la rueda que hacen en todas las celebraciones. Yo escuché: 'Corre, corre'. Y corrí más rápido que en el partido" argumentaba el blaugrana.