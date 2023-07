Paula Vázquez aclara quién fue la persona que le obligó a abandonar Mediaset

La presentadora, ahora en La 1, no tiene reparos en señalarle

Son muchos los años que Paula Vázquez ha estado alejada de la televisión a nivel estatal, tiempo que le ha servido a la gallega para volver a presentar un formato en prime time con energías renovadas. Paula se pone al frente de El puente de las mentiras, concurso de La 1 de RTVE cuyo estreno fue más que correcto en lo que a audiencias se refiere.

Sin embargo, durante la promoción de El puente de las mentiras surgió un tema de lo más interesante: su salida de Mediaset. En una entrevista concedida a Bluper, la presentadora no tiene reparos en señalar a Paolo Vasile, antiguo CEO del grupo de comunicación, como la persona culpable de no seguir en Mediaset después de que la empresa adquiriera Cuatro.

"Es Vasile el que me quita de ‘Pekín Express’ y de ‘Fama’. Pues oye, se ha retirado y la vida sigue. Me han dicho que ahora las puertas de Telecinco están abiertas", aclara la comunicadora, quien no duda en criticar abiertamente en otra entrevista con El Mundo el rumbo que tomó Mediaset con formatos como Sálvame:

"Apagué la tele hace quince años por salud mental. Lo que veía me dolía. Era como ver televisión con faltas de ortografía. Yo creo en el entretenimiento de verdad, en el que hacía que pareciera que existía la magia, donde las cosas preparadas se improvisaban y se preparaba la improvisación". Por esta razón, Paula Vázquez solo se entristece al pensar en el equipo de trabajadores de Telecinco, no en el formato en sí.