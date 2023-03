¿Qué pasará con el Rosco de 'Pasapalabra' después del bote millonario?

Ambos concursantes tienen que abandonar el programa Llegarán dos caras nuevas para hacerse con el nuevo bote

'Pasapalabra' es uno de los concursos más seguidos en la televisión española. Los enfrentamientos entre Orestes Barbero y Rafa Castaño en el programa han llegado a su fin, ya que el programa ha repartido el mayor bote de la historia del concurso: 2.272.000 euros.

Tras 197 enfrentamientos, este jueves, el burgalés y el sevillano dejarán de salir cada tarde en televisión en 'Pasapalabra'. Como es costumbre, en el momento que algún participante consigue acertar las 25 palabras de 'El Rosco' y por lo tanto, gana el bote, los dos concursantes abandonan el programa.

Esto se debe a una norma en las bases del programa. Cuando un participante consigue llevarse el premio millonario, el que no lo logra, cae eliminado automáticamente y tiene que abandonar 'Pasapalabra'. Por lo tanto, en este caso, Orestes no tiene la oportunidad de seguir concursando. Aun así, no se va a casa con las manos vacías, sino que se lleva lo acumulado en estos 359 programas: un total de 214.200 euros.

Con el final de este duelo, llegarán dos caras nuevas para intentar hacerse con el nuevo bote, que tendrá una cantidad de 100.000 euros. ¿Conseguirán hacer tanta historia como en el caso de Orestes y Rafa?