Dos ex madridistas se borran de la lista de candidatos al banquillo del Bayern

El Bayern Múnich no encuentra para Thomas Tuchel en el banquillo. Max Eberl, su director deportivo, está teniendo más dificultades para conseguir un nuevo entrenador que sus jugadores para doblegar al Real Madrid sobre el terreno de juego. A punto de afrontar la vuelta de las semifinales de la Champions este próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, otros dos candidatos, estos con pedigrí madridista, se han borrado de la lista.

Al mismo tiempo que los jugadores del Bayern buscan argumentos futbolísticos para intentar hacer bueno el 2-2 del Allianz Arena, Dos candidatos al banquillo del club bávaro con pasado madridista, se han caído de la lista. Zinedine Zidane, sin equipo desde que dejó el banquillo del Santiago Bernabéu por voluntad propia en 2021, tiene como gran objetivo entrenar algún día a la selección de Francia, y como alternativa regresar al Real Madrid.

Zizou estará en el Bernabéu, pero con el Madrid

También se le relacionó meses atrás con la Juventus de Turín, y ahora, más recientemente, con el Bayern de Múnich. Sin embargo, 'Zizou' no dejó correr los rumores y cerró la puerta a su llegada al Allianz Arena en unas breves pero contundentes declaraciones durante el GP de Fórmula 1 de Florida, disputado este pasado fin de semana.

"¿Vas a entrenar al Bayern?", le preguntaron. "No", contestó el técnico francés. Zinedine sí que reconoció que este miércoles estará en Madrid. "Iré a ver el partido, animaré al Madrid y espero que el Madrid gane. Será un partido difícil". Una renuncia que coincidiría con la del ex seleccionador español y ex entrenador madridista Julen Lopetegui parece dispuesto a afrontar el reto bávaro, a tenor de lo que asegura la prensa alemana.

Lopetegui prefiere la Premier League

El 'Süddeutsche Zeitung' informa de que Max Eberl también deberá tachar el nombre de Lopetegui de su lista, pues el entrenador vasco prefiere entrenar en la Premier League antes que ponerse al frente del Bayern Múnich. Julen estaría pendiente de lo que suceda en el West Ham con David Moyes, a punto de ser defenestrado en los 'Hammers'.

Las negativas de Zidane y Lopetegui se unirían a los de una lista cada vez más numerosa de técnicos que no están dispuestos a sustituir a Thomas Tuchel, con la fecha de caducidad acordada desde el pasado mes de febrero con los dirigentes del Bayern.

Hansi Flick, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Ralf Rangnick y Roberto de Zerbi son algunos de los entrenadores que habrían desestimado la idea de ponerse al frente del club de Múnich. El mánager del Manchester United, Erik Ten Hag y el estratega del Benfica, Roger Schmidt, serían los últimos en la agenda de candidatos de Ebelk.