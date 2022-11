Pasapalabra: La reacción de los espectadores al conocer a la supuesta novia de Orestes

El concursante tiene una fotografía publicada junto a su pareja en Instagram "Tienes una chica muy guapa", comenta una seguidora"

Pasapalabra es un formato tan exitoso, con programas que alcanzan un 25-26% de share y los 3 millones de espectadores, que sus concursantes, sin ser particularmente famosos, sí se convierten en populares. Es el caso de Orestes, el joven que ya ha hecho historia en el concurso al sumar la cifra de programas continuados más elevada de la actual etapa que emite Antena 3.

Lo que Orestes no esperaba era que se le relacionase de forma íntima con una chica que aparece en Instagram junto a él, y que algunos ya han llamado "novia": "tienes una chica muy guapa", señaló una seguidora del concursante. Pero no tardó en llegar una respuesta que aclaraba que esta joven podría no ser su pareja:

"¿Y cómo sabes que es su chica? Creo que no se puede saber por la foto, pero me parece curioso que se presuponga siempre cuando una chica sube foto con un chico o al revés que es su pareja. Cuando quizás es amiga, cuñada, compañera, prima, alumna, profesora, follamiga, conocida, fan o referente. De hecho, sorellina en italiano es hermana, por lo que será una amiga de allí". Esta última frase de la reprimenda que se puede leer en la publicación se refiere al hastag #Lamiasorellinaitaliana que utiliza Orestes en la imagen. ¿Será entonces simplemente una amistad?