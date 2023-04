Destapan a un soltero ocultando gran parte de su vida en ‘First Dates’: “Dios mío, no lo puedo creer”

Caetano ha escondido mucha información personal a su cita El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este martes, Caetano (25 años), y Jennifer (21 años), han disfrutado de una cita. La noche no ha empezado muy bien, y es que nada más conocerse, la soltera ha asegurado que no le ha gustado: "No me ha entrado por los ojos".

A lo largo de la cita han hablado de varios temas, pero el más destacado es el de las relaciones amorosas. Ella ha confesado que ha tenido dos relaciones, y una acabó "por el motivo por el que acaban el 90% de las relaciones", refiriéndose a las infidelidades.

Jennifer ha asegurado que nunca ha sido infiel, y le ha preguntado a Caetano si él lo había sido, y no sabía qué responder: "Oh, Dios mío, no lo puedo creer. No puedo creer en lo que estoy metido yo". Además, ha añadido: "Si respondemos a la definición de la RAE, infiel sí que he sido... Pero si hablamos desde una relación libre, no he sido".

El soltero ha comentado que ha tenido varias relaciones, pero solamente una larga de cinco años. Aun así, ha querido aclarar que en las cortas, practicaba el poliamor y que sus parejas lo sabían, pero se ha delatado diciendo que en alguna ocasión no se habían enterado: "Había una que sabía que estaba siendo infiel con otras, pero las dos no sabían nada".

Tras la cita, el cámara le ha preguntado por qué motivo no le había contado a la cita que ha estado casado, y él ha contestado: "No le he contado porque la verdad no me vino en mente".

Además, le ha cuestionado por qué motivo tampoco le ha contado que tiene una hija. Caetano se ha quedado parado y ha asegurado que era una buena pregunta: "No sé, siento que antes de llegar a esos temas, tiene que haber pasos o preguntas previas que teníamos que haber hablado primero para llegar a ello".