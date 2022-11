Muere Irene Cara, actriz y cantante de las míticas canciones de 'Fama' y 'Flashdance'

La artista fue hallada sin vida en su domicilio este viernes, desconociéndose las causas de su fallecimiento

La cantante y actriz Irene Cara ha fallecido a los 63 años de edad por causas aún desconocidas, según ha informado su representante en una publicación en su cuenta oficial de Twitter. El cuerpo de la artista fue encontrada este pasada viernes en su casa de Florida.

"No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, comparta sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans", afirmaba su manager.

