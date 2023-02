Merche participará en "Tu cara me suena 10" y desvela a quién quiere imitar

La exitosa cantante buscará triunfar en "Tu cara me suena" La compositora tiene gran experiencia musical

Merche lleva más de dos décadas de carrera musical, lo que la ha convertido en una de las personas con más experiencia en la nueva edición de "Tu cara me suena".

Así, la concursante de la décima temporada del programa asegura estar bastante nerviosa ante este reto ya que "En mi vida he imitado a nadie (...) los retos siempre me han dado mucha adrenalina", por lo que aunque no sea una de sus grandes virtudes, está dispuesta a darlo todo por arrasar en el programa.

Eso así, considera que no es una de las favoritas. Al contrario, la cantante asegura que el nivel es enorme entre sus compañeros, por lo que es muy difícil ganar esta décima edición: "¿Tú sabes los monstruos que hay allí? Son absolutamente maravillosos" explicaba después de haber asistido a los ensayos de muchos de ellos.

En cualquier caso, Merche tiene cierta experiencia en imitar, ya que antes de su gran éxito trabajó en una orquesta, lo que le ha permitido tener un gran bagaje a la hora de imitar los tonos de otros artistas y afinar el oído a la hora de sonar parecidos a ellos.

Finalmente, también ha asegurado para Antena3 que lo que más pánico que le da es el momento del pulsador en el que se decide cuál será el próximo artista a imitar.