Manolita se sincera en una entrevista sobre el final de Amar es para siempre: "Todos lloramos mucho"

'Amar es para siempre' es la continuación de 'Amar en tiempos revueltos' emitida entre 2005 y 2012 en Televisión Española. La secuela de la ficción empezó a emitirse en 2013 en Antena 3. A día de hoy se ha podido disfrutar de más de 2.600 capítulos, convirtiéndose en la serie más longeva de la televisión española.

Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes de 16:30 a 17:30 horas en Antena 3. Rafa disfruta de la popularidad que le ha dado “La Edad de Oro” pero aún así está triste por las repercusiones que ha tenido en sus padres.

Aunque el reparto se renueva temporada a temporada, tres personajes han estado presentes desde el principio hasta el final: los dueños del bar El Asturiano. La matriarca es Manolita, interpretada por Itziar Miranda, que no pudo reprimir las lágrimas rodando el desenlace. Lo ha contando en una entrevista para El Periódico.

La actriz ha explicado que vivió con "mucha emoción" el final. "Había momentos en los que nos mirábamos y no podíamos parar de llorar, y otros en los que nuestra mirada decía lo afortunados que somos. A veces estábamos tristes, nostálgicos, otras ilusionadísimos, pensando que la serie es ya historia de la televisión y no nos habíamos dado ni cuenta" confensó.

Sobre si alguien lloró, la mítica Manolita fue rotunda. "Todos lloramos mucho. De hecho, nos costó mucho hacerla. Yo no fui capaz de aprenderme la última frase. No sé qué me pasó, mi cerebro se bloqueó y tuvimos que repetir mucho, algo que nunca me había pasado. Porque sabía que cuando dijera esa frase, ya estaba".

En dicha entrevista, también fue preguntada sobre si creía que los espectadores también llorarían. "Por supuesto. Además, todo lo que espera el público va a estar en ese desenlace, nadie se va a sentir estafado con este final de 'Amar'. Está muy estudiado y cuidado" aseguró.