El Barça tiene planificado no fichar hasta julio

Sin prisa, pero sin pausa. En la parcela deportiva del FC Barcelona trabajan con posibles incorporaciones y salidas. En el diseño de la plantilla 2024/25 en este nuevo proyecto de Hansi Flick. En el seno del club, eso sí, asumen que será (otra vez) una ventana de fichajes larga y ardua. Tanto Deco como sus ayudantes, en connivencia con Hansi Flick (primera reunión de trabajo la que se ha producido este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper) , tienen muy clara la línea a seguir a lo largo de estos dos meses.

No hay 'urgencias' porque se cree en las piezas que hay y porque se esperan 2-3 llegadas apenas. Pero la situación económica es la que es y no se prevé que se 'desenquiste' el asunto a corto plazo. Además, el hecho de que arranque la Eurocopa también 'paraliza' bastante cualquier movimiento, teniendo en cuenta que los jugadores europeos de primer nivel estarán focalizados en el torneo y no podrán 'distraerse' con asuntos contractuales y estar pendientes de ofertas y negociaciones. No se espera ningún movimiento para este mes de junio.

VARIOS ESCENARIOS

En el Barça se trabaja con varios escenarios, dependiendo todos ellos de ese desenlace respecto al contexto económico. Lo ideal, lógicamente, es alcanzar esa regla del 1:1 que permitiría entrar en una situación de normalidad y equilibrarse con el resto de clubes. Por ahora, se necesita una cantidad ingente de ingresos en forma de ventas y futuras 'palancas' o la inyección de Nike para poder alcanzar ese punto deseado.

Yuste, vicepresidente deportivo, Laporta, Flick y Deco, director deportivo del Barça, en el despacho del presidente. / FCBARCELONA

Desde las entrañas de la entidad catalana se sigue picando piedra para tirar adelante todas las operaciones pendientes, cubrir los 40 millones de euros que adeuda Líbero (hay varias opciones sobre la mesa para cubrir ese impago) y entrada de más líquido. Sobre todo esa renovación pendiente con Nike que reportaría, además, una suculenta prima de fidelidad.

Javier Tebas, presidente de la Liga, es un agente directamente implicado en estos escenarios. Es el máximo organismo del fútbol español el que debe regular y dictaminar cuándo el Barça está apto para volver a esa regla del 1:1.

TEBAS ARROJA ESPERANZA

Recientemente, se mostró más esperanzado a que eso suceda: “Dependerá de algunas cuestiones que tienen que hacer. Nos están diciendo que las llevan bien. Saben lo que tienen que plantear. Espero, deseo y creo que el Barcelona entre en la norma uno a uno y este verano no lo tendrá tan difícil como en otros”, dijo en la reciente edición de la Liga Promises en Villarreal.

POCO Y DE CALIDAD

Dentro de esta hoja de ruta del club, que se espera, insistimos, que se vaya aplicando a fuego lento, la idea es incorporar poco y de calidad. Ya lo dijo Joan Laporta en la entrevista con 'Barça One': "La idea es incorporar a pocos jugadores, creemos en el potencial de la plantilla actual. Solo algunos retoques".

En la reunión entre Deco y Flick se ha seguido diseñando el proyecto y evaluando las opciones de mercado y hacia adónde deben dirigirse los esfuerzos. Las posiciones, la idea que existe, es la que venimos detallando las últimas semanas: un jugador de ataque polivalente y un pivote.

EL PIVOTE, CLAVE

Después de que la opción 'low cost' del pasado verano (Oriol Romeu) no saliera bien, ha llegado el momento de hacer una inversión sensata y potente para reforzar ese pivote que dejó huérfano Sergio Busquets. Los nombres sobre la mesa, Kimmich (Bayern), Mikel Merino (Real Sociedad), Angelo Stiller (Stuttgart), Onana. Los tres primeros tendrían un precio cercano a los 25-30 millones. Abordable.

JUGADOR DE ATAQUE

El gran nombre aquí es Nico Williams. Cláusula de unos 50 millones, jugador dinámico que puede jugar en derecha e izquierda. Magia, versatilidad, desborde. Gusta mucho. Igual que también es del agrado de Deco el colombiano del Liverpool Luis Días.

Más allá de ellos, Flick no vería con malos ojos reforzar el lateral con un perfil que actúe en ambos lados.