Una invitada de renombre en 'First Dates': la bisnieta de Juan de la Cierva que "no quiere hacer tríos"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Hoy el programa ha juntado a la bisnieta de Juan de la Cierva, inventor del autogiro y ha conocido al holandés Carlos Enrique, diez años más joven que ella. Carlos busca una mujer madura: "Siento que puedo aprender más de ellas. Tienen más experiencia".

Entre sus hobbies está escribir sus fantasías sexuales. "Es algo que lo hago desde la pandemia. Siempre me ha gustado el sexo desde la primera vez que supe del tema. Siempre he sido muy apasionado y he sido muy abierto a descubrir cosas nuevas", ha confesado a las cámaras del programa.

Laura es la bisnieta de Juan de la Cierva: "Estoy encargada de llevar el autogiro y a mi bisabuelo por lo más alto", comentaba. Y es que las primeras impresiones de ambos solteros eran buenas aunque a medida que iba avanzando la cita se han ido distanciando.

Laura ha dicho que no a una relación abierta, tampoco ha hecho un trío ni quiere hacerlo. "A mí eso no me va", le ha dicho. "Son cosas que pasan", le ha apuntado el joven. "La veo sexualmente cerrada. Yo si he experimentado cosas en el pasado y todavía estoy abierto a experimentar más cosas", ha comentado a las cámaras del programa.

En la decisión final Laura ha dicho que sí quería una segunda cita pero Carlos le ha dicho que no quería porque no sentía atracción física. Y Laura ponía la guinda del pastel: "A lo mejor te interesa mi prima. Para ella, me encantas", ha comentado.