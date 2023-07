Un exdirectivo de Mediaset carga contra el grupo de comunicación: "Sigue en caída libre de audiencia"

Tras los nuevos cambios, la empresa ha perdido mucha audiencia El exdirectivo trabajó durante catorce años

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo varias modificaciones: canceló 'Sálvame', apostó por 'Mía es la venganza', una serie por las tardes que ha fracasado en audiencia, y la emisión de 'Vaya vacaciones', entre otros muchos. Por ahora, estos cambios no han ayudado a superar la crisis de audiencia.

Durante el mandato de Paolo Vasile más de dos décadas, Mediaset España estaba en lo más alto. Llegó Alessandro Salem para sustituirlo y Borja Prado como presidente.

Baldomero Toscano, exdirector de Producción de Programas en Mediaset durante catorce años, fue cesado tras los nuevos cambios: "La cadena para la que trabaje durante catorce años sigue en caída libre de audiencia. No es que me alegre, pero la verdad es que 'Me resbala'", ha comentado el extrabajador haciendo referencia al nuevo programa de Lara Álvarez.

Toscano cree que no cree que haya manera de volver a liderar en cadenas de televisión: "No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman".

Baldomero tiene claro que lo han hecho mal: "Les va a costar enmendar tanto error. O igual no es un error, sino una estrategia para entrar en pérdidas y hacer un ERE".