El regreso de 'Gran Hermano': fecha de estreno y todas las novedades

El primer 'Gran Hermano' se emitió en el año 2000 Hace cuatro años que no se emite el programa

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo varias modificaciones: canceló 'Sálvame', apostó por 'Mía es la venganza', una serie por las tardes que ha fracasado en audiencia, y la emisión de 'Vaya vacaciones', entre otros muchos. Por ahora, estos cambios no han ayudado a superar la crisis de audiencia.

'Gran Hermano' es uno de los programas más icónicos de televisión. La primera vez que se emitió fue en el año 2000, y desde entonces ha ido emitiendo varias ediciones. En el concurso hay un grupo de personas que están encerradas en una casa, tienen que convivir juntos y les graban las 24 horas del día. El público decide a quién eliminar cada semana, hasta que quede un ganador.

Mediaset ha anunciado que el próximo 14 de septiembre se estrenará 'GH VIP 8' tras cuatro años sin emitirse. Entre las novedades más notables será la ausencia de Jorge Javier Vázquez como presentador, y es que el catalán anunció hace unas semanas que se retiraba de televisión.

En su lugar estará Marta Flich, la presentadora de 'Todo es mentira'. Además, Ion Aramendi será el encargado de presentar los debates semanales: "Estoy superfeliz. Con permiso de 'Supervivientes', es mi programa favorito porque es del que más ediciones he seguido, desde la primera", aseguró el vasco.

Entre las novedades hay el cambio de plató, que será totalmente nuevo: "Será diferente, no puedo decir nada más", comentó Marta. Además, aseguró que el casting es diferente al que estamos acostumbrados: "No es un casting al uso, que se pueda esperar. Sí que es un casting que va a encantar. Es diferente, pero Gran hermano VIP en estado puro. No me van a dar ningún nombre hasta el final".

Hola, Súper. Hola, Gran Hermano. El 14 DE SEPTIEMBRE vuelve la vida en directo, VUELVE GH★VIP pic.twitter.com/GOfIs5UKmI — Mediaset España (@mediasetcom) July 28, 2023

En el vídeo promocional se escucha a Marta Flich diciendo: "Atención, por favor. Habitantes de todas las casas: Hace mucho tiempo que no escuchabais mi voz pero, en realidad, nunca he dejado de estar ahí. Os he estado observando en cada momento, en cada rincón, las veinticuatro horas del día. Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo".

No solamente eso, y es que se escucha la mítica sintonía del programa, se ve el logo de la nueva edición y se ve algunos trozos de la nueva casa en la que convivirán los concursantes.