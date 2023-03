Desatada la guerra entre los Canales y los Rivera en 'Sálvame'

Antonio Rivera ha acusado a Canales de "buscar la vuelta a cualquier cosa" Arancha se ha mostrado enfadada con las actitudes de su primo

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que pasó durante el programa de este miércoles, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Tras los enfrentamientos de Arancha Rivera y José Antonio Canales, este pasado fin de semana se celebró el homenaje a Riverita, en el que saltaron chispas. En el momento que se dieron un beso, se mostraron muy fríos.

Canales ha llamado más de una vez "demonia" a su prima, cosa que no le gusta nada, y ha pedido que no utilice esa expresión. Además de esta petición, se ha mostrado cansada con la actitud de su primo en televisión: "Estamos cansados de que siempre diga lo mismo, que él hable de otra historia, pero que no nombre más a la familia".

Antonio Rivera también ha salido en defensa de su hija, y querido dejar claro entre la familia "no hay problemas ni nada de nada, Canales puede decir, pero entre nosotros no hay nada de nada, busca la vuelta a cualquier cosa".