La decisión de 'Supervivientes 2024' tras evacuar de urgencia a Zayra Gutiérrez

La nueva edición de 'Supervivientes 2024' ha comenzado con una complicación en el estado de salud de Zayra Gutiérrez. La hija del exfutbolista 'Guti' arrastra unos dolores en la espalda, tal y como anunciaba Laura Madrueño en su conexión para 'TardeAR'. "Se ha levantado con mucho dolor de espalda, veremos cómo viene esta noche", explicaba la presentadora.

Poco después, Zayra aparecía tumbada en la arena de la playa rodeada de sus compañeros. Madrueño preguntaba a la participante cómo se encontraba, y la hija de Arantxa de Benito no dudó en responder: "Ayer en la prueba del puzzle me dio ciática y no me puedo ni mover. Me ha mirado el doctor y quiero decir a mi familia que estoy más o menos bien, pero estoy muy jodida de la espalda".

Cuando estaba a punto de comenzar la siguiente prueba, la presentadora le preguntó si podía participar, a lo que contestó con un tajante "No, no puedo". "Me duele mucho. Esta mañana me ha tenido que ayudar Míriam a levantarme para cambiarme y para todo. He estado toda la mañana tumbada y me va a ver el doctor otra vez y va a valorar", confesaba.

Ante la situación, Zayra tuvo que abandonar la gala en directa para ser atendida por el equipo médico. "Se trata semanalmente de la espalda con un fisio desde muy pequeña. Y la prueba de ayer le ha pasado factura", explicaba Miki Mejías.

Finalmente, la organización ha determinado que se mantendrá en observación hasta el jueves, cuando los médicos tomen una decisión final sobre su continuidad. "Seguirá con las mismas condiciones de alimentación que sus compañeros". Carlos Sobera ha terminado dando una pesimista noticia: "dado que tu estado de salud no es el idóneo y que este concurso es muy exigente, el cuerpo médico ha dictaminado que te va a mantener en tu habitación en observación hasta el jueves".