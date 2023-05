La cita más surrealista de la historia de 'First Dates': "Ni muerta"

Este jueves han tenido una cita José Luis y Mari El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a José Luis (54 años) y Mari (51). El soltero se divorció hace 12 años, y desde entonces ha "vivido más que en toda mi vida entera". El sevillano ha dejado claro que le gusta una chica de barrio: "Si fuera de barrio es lo ideal, no me gusta una mujer demasiado pija. Quiero una chica de diario pero para los fines de semana".

La soltera ha comentado que su apodo es "Mari la borde porque me dicen algo y yo tengo que defenderme". La primera impresión de José Luis al ver a su cita ha sido buena: "Está muy bien la chica, cuidadita, está muy linda".

Durante la cita, ambos se han dado cuenta de que son polos totalmente opuestos y que no coinciden en nada. "Si estamos bien y nos juntamos viernes, sábado, y el domingo nos recogemos, esa sería mi relación ideal porque yo no aguanto una mujer 24 horas". Mari, en cambio, quiere una relación diaria, no solamente de fin de semana.

En medio de la cena, José Luis le ha soltado un "cariño", algo que no ha gustado a Mari: "No, cariño no me digas porque a mí eso no me gusta". El soltero se ha quedado cortado: "Corte de rollo. Bueno. Quieto, paro y freno".

Cuando ha llegado el turno del 'Rasca del amor', la pregunta era '¿Eres activo o pasivo?', a lo que él ha contestado: "Una máquina". Tras la contestación, Mari no ha dudado en contestar: "Yo no lo quiero comprobar (…) Al ver todas las contestaciones, todas las cosas que me ha dicho, es un friki pero un friki flipado. Se lo cree él solo".

No solamente han acabado ahí las diferencias, y es que cuando la sevillana le ha comentado que son muy diferentes y que no tendría una relación abierta en su vida, él le ha contestado: "Te llevo ventaja (…) Vives en un pueblo y lleváis 20 años de poneros al día (…) En la ciudad hay más abanicos de personas con mentalidades diferentes". Estas palabras no han sentado bien a la soltera: "En pocas palabras casi que me llama paleta".

Tras conocerse y ver que ambos son muy opuestos y buscan relaciones de diferentes tipos, en la decisión final ambos han coincidido en que no quieren tener una segunda cita. "Ni muerta", ha contestado Mari tras preguntarle sobre un segundo encuentro con José Luis.